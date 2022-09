L’Officina delle Idee 2.0 appoggia il terzo polo e spinge per Gigi Farioli alla Camera

Non poteva che essere così, dato che lo stesso Gigi Farioli è stato il fondatore ma ora c’è un comunicato ufficiale, vergato dall’amico di sempre Franco Binaghi: «L’Associazione politico-culturale ‘l’Officina delle Idee 2.0 – Al Centro la Polis’, nata a Busto Arsizio nel marzo 2022, condivide il posizionamento politico ed il programma del Terzo Polo Azione – Italia Viva, in quanto liberale, popolare, riformista, europeista ed atlantico» – scrivono dall’associazione.

Il terzo polo, che candida Gigi Farioli al seggio uninominale della Camera (Lombardia 2-U01), sostiene che «questo nuovo progetto politico di Centro, che nella prossima legislatura intende portare avanti con metodo e serietà ‘l’Agenda Draghi del Next Generation Eu’, è dalla Associazione ritenuto affine e conforme ai nostri principi statutari ed alle nostre attività volte ad approfondire le tematiche che andranno affrontate sia nelle Amministrazioni locali che nel Parlamento. Come abbiamo fatto in questi mesi promuovendo, ad esempio, dibattiti sul nuovo Ospedale del territorio, sulla Crisi demografica, sulle Comunità Energetiche, sul Commercio di vicinato».

Il motto del Terzo Polo “L’Italia, sul serio”, trova consenzienti e partecipi i membri dell’associazione che, concludono, «intende pertanto contribuire a promuovere questa nuova offerta politica, partendo dalla considerazione che esista una Italia che non vuole arrendersi a questo fallimentare e muscolare bipolarismo che determina un falso confronto tra cartelli elettorali privi di qualunque omogeneità programmatica e valoriale. Una Italia che si era ritrovata nell’autorevolezza e nelle scelte del Governo Draghi».