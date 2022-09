Lombardoni salva la Pro Patria al 90′: è un pareggio l’esordio di Vargas

Un colpo di testa, al novantesimo minuto, per evitare la beffa. Termina 1 a 1 l’esordio stagionale della Pro Patria di Jorge Vargas, fermata a Busto Arsizio dall’Arzignano, squadra neopromossa che a momenti non si aggiudica i tre punti al ritorno in Serie C. (Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Un mezzo passo falso, quello dei tigrotti biancoblù, propositivi solo ad intermittenza e incapaci di trovare soluzioni verso la porta per quasi tutta la durata della partita finché su calcio d’angolo il difensore Manuel Lombardoni non si è levata più alto di tutti per salvare la Pro Patria e rispondere alla rete di Grandolfo, nata su “pasticciaccio” di Sportelli, in complicità con il centrocampo.

Ai punti forse i bustocchi avrebbero meritato la sconfitta, soprattutto se si considerano i quattro interventi decisivi dell’estremo portiere Mattia Del Favero nel primo tempo: due doppi miracoli, al 40′ su Cester e al 44′ su Grandolfo e poi su Antoniazzi.

Non solo il cuore e l’orgoglio tigrotto o gli interventi del portiere di proprietà della Juventus (migliore in campo per distacco), nella prima di Vargas si sono comunque intravisti lampi della squadra che sarà, come le incursioni della nuova freccia sinistra Angelo Ndrecka e qualche spunto interessante di Piu sotto porta, ingenuo, in concorso di colpa con Gavioli, a farsi trovare in fuorigioco, completamente solo davanti al portiere, dopo una svirgolata dello stesso Volpe, errore che l’Arzignano poteva pagare a caro prezzo sullo 0 a 0 e che avrebbe dato un giro diverso alla partita.

La sconfitta, ad ogni modo, permette alla Pro Patria di affrontare la delicata trasferta contro la FeralpiSalò con già un punto in tasca e qualche preoccupazione in meno.

