L’omicidio dell’anziana madre l’agitazione in Whirlpool e gli appuntamenti del weekend nel podcast del 23 settembre

Le notizie di venerdì 23 settembre

Uccide l’anziana madre e poi tenta di togliersi la vita. È accaduto a Marnate in via Marconi. Secondo le informazioni circolate, la donna era allettata e il figlio l’avrebbe soffocata. Dopo avrebbe tentato il suicidio impiccandosi. A dare l’allarme un famigliare che era passato nella casa di via Marconi per un saluto. L’uomo, di 60 anni, è ricoverato all’ospedale di Busto ma non è in pericolo di vita.

Si è tenuta allo stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno l’assemblea dei lavoratori per discutere delle prospettive della fabbrica, dopo l’annuncio fatto dalla multinazionale circa una revisione strategica in tutta l’area Emea a partire proprio dall’Europa. All’assemblea è intervenuto Gianluca Ficco, della segreteria nazionale della Uilm, che ha ammonito: «I nostri politici devono smettere di pensare che quello di Whirlpool sia un bluff, perché non lo è. C’è in gioco un pezzo dell’economia nazionale e se vogliamo uscire da questa situazione occorre che si vincano alcuni pregiudizi non solo nella classe dirigente politica ma anche nel resto del Paese a partire dal fatto che il manifatturiero non sia più decisivo per l’economia italiana».

Il sindacato dei metalmeccanici dopo le elezioni chiederà un incontro con la multinazionale e i rappresentanti del nuovo governo.

Domenica si vota per rinnovare il parlamento. Per l’occasione la società che gestisce lo sharing dei monopattini a Varese ha deciso una giornata di utilizzo gratuito. Due corse gratuite per raggiungere il seggio. Per usufruire del servizio è necessario scaricare l’app Dott sul proprio cellulare ed inserire il codice “IOVOTO22” nella sezione Promozioni per ottenere due corse gratuite, fino ad un massimo di 15 minuti ciascuna.

Il menù del primo fine settimana d’autunno è ricco di feste, mercatini e sagre dal profumo settembrino. Musica e cucina western a Carnago per il Country Fest mentre cavalieri, maghi e capitani di ventura animano la Sagra del Castello a Valsolda. Non mancano gli appuntamenti con la musica dal vivo, le mostre e le passeggiate nella natura. Domenica è la giornata elettorale i seggi sono aperti dalle 7 alle 23.

Per tutti gli appuntamenti consultate l’agenda di VareseNews.

Nonostante la chiamata alle urne sospenderà parzialmente il campionato di calcio di Serie D, per le squadre e gli sportivi della provincia di Varese sarà un altro ricco weekend di gare e impegni, in particolare nella giornata di sabato 24 settembre.

A inaugurare il calendario sportivo, la Pro Patria, in campo alle ore 14:30 a Busto Arsizio contro il Renate nelle quinta giornata di Serie C. Tigrotti bianco-blu chiamati al riscatto dopo la sconfitta 3 a 0 di Padova, che è costata ai Bustocchi il primato nel Girone A.

Un’ora più tardi la Varesina ospiterà a Venegono Superiore l’Arconatese nell’anticipo della quarta giornata di Serie D.

Ultimi giorni di pre-season per la Pallacanestro Varese. Alle 17:30 di sabato la Openjobmetis sarà a Parma insieme alla Germani Brescia per il memorial “Matteo Bertolazzi”. Si nastri di partenza, invece, il campionato di Hockey: a Bressanone prende il via la nuova stagione dei Mastini Varese che disputeranno di nuovo la IHL, il secondo torneo di rilevanza nazionale del quale ormai sono una delle squadre più presenti.

Nonda meno l’appuntamento con il baseball per ciechi: i Patrini di Malnate saranno a Bologna per la semifinale contro la Fortitudo in cerca del pass per la finale scudetto

Capitolo Motori: Penultima tappa del campionato ELMS a Spa: il varesino Alessio Rovera cerca un successo per rimontare in classifica.

Il weekend sportivo si concluderà poi domenica 25: giorno della StraSaronno, la corsa podistica più importante della città. Due i percorsi organizzati: uno di 10 km e uno di 5 km, attraverso il centro cittadino e il Parco Lura