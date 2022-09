La Color Run riempie di divertimento Lonate Pozzolo

Un weekend coloratissimo, di corsa, ballando, godendosi lo street food. È il fine settimana in programma dal 9 all’11 settembre a Lonate Pozzolo, che diventa “Color Town”. Una tre giorni che ha il suo culmine nella divertente “Color Run” (la foto è d’archivio).

«”Color Town” significa un gruppo di ragazzi, con l’intento e la voglia di colorare il mondo e di portare divertimento a Lonate e frazioni» spiegano i promotori. «Con il patrocinio del Comune di Lonate Pozzolo, dopo una sosta non voluta a causa della pandemia, si tornerà a dipingere la nostra città proponendo una tre giorni “eccezzziunale veramente”».

Il via viene dato venerdì 9 settembre: l’area mercato di Via Galvani a Lonate Pozzolo per l’intero fine settimana ospiterà lo “Street Food XXL”, che, in collaborazione con la Pro Loco, proporrà con la presenza dei suoi trucks food la possibilità di apprezzare il “CIBO DA STRADA”, completato da una vasta gamma di birre.

Accanto ai truck «entreremo in scena anche noi, i giovani della “Lonate Color Town” proponendo il venerdì 9 sera dalle 21:00 la “Silent Disco” animata da tre Dj; il sabato 10 dalle 21:00 con musica dal vivo; la domenica 11 dalle ore 14:00, mentre si consegneranno i pacchi gara agli iscritti e si raccoglieranno le ultime adesioni, con la partecipazione della scuola di danza Regina di Cuori a ritmo di musica e ballo faremo il riscaldamento per tutti partecipanti e non alla corsa del tardo pomeriggio». Contemporaneamente avverrà la presentazione della prima squadra del Lonate Basket, iscritta al Campionato Federale di serie D.

Nel tardo pomeriggio di domenica partirà poi l’evento principe del weekend: la Color Run si snoderà lungo due percorsi cittadini. Uno da 3 km, adatto a tutti, su cui bambini, nonni, giovani ed adulti possono passeggiare, correre o camminare accompagnati anche dai loro amici animali. L’altro percorso, per i più allenati, sarà invece di circa 5 km; lungo entrambi i tracciati sono previsti punti di colore dove i ragazzi della Lonate Color Town coloreranno i partecipanti con colori a base di borotalco alimentare certificato.

Dalle 18:00 al punto di arrivo, sarà proposta davanti al palco una divertentissima Festa post gara, a ritmo di musica e balli prenderà forma una enorme nuvola colorata; a seguire ci sarà lo Spritz Party con un intrattenimento musicale e, nella serata potremo godere delle esibizioni di ballo latino- americano proposto dalla scuola di ballo “Regina di Cuori”.

«Morale: vogliamo proporre dopo due anni di “isolamento monocromatico causa covid”, un weekend di aggregazione, condivisione e divertimento coloratissimo. Ringraziamo tutti i volontari e non che aiuteranno con il loro servizio alla buona riuscita dell’iniziativa».

Sono stati coinvolti Pro Loco Lonate Pozzolo – Birrificio del Lago – Polizia Locale – funzionari e dipendenti degli Uffici Comunali – Associazione Calluna Onlus – Basket Lonate e Scuola di Danza Regina di Cuori, oltre ad altri sponsor. Ma soprattutto il ringraziamento dei promotori va a chi parteciperà alla tre giorni.