L’opposizione di Albizzate sferza il sindaco: “I cittadini di Valdarno vogliono risposte sul traffico pesante”

“Di fronte ad una Amministrazione Comunale che resta passiva verso le giuste istanze e aspettative dei cittadini il Gruppo Noi Insieme chiede al Comune di assumere gli interessi della collettività nei confronti dell’azienda Vibram affinché essa adempia alle proprie obbligazioni nei confronti del contesto sociale in cui si trova ad operare”. Si apre con queste parole l’interrogazione presentata dall’opposizione albizzatese guidata da Maria Angela Cassese al sindaco Mirko Zorzo.

La questione è quella che riguarda la viabilità della frazione di Valdarno, ed in particolare il transito di mezzi pesanti che spesso finiscono “incastrati” nei pressi della piazza principale.

“I cittadini di Valdarno non hanno ottenuto risposta alcuna alle loro legittime richieste- scrive Noi Insieme nella propria interrogazione -. Non è tollerabile che chi guida il paese non muova un dito affinché quanto prima sia realizzata la strada d’accesso da sud per i mezzi pesanti diretti in Vibram in modo da liberare la frazione dai continui disagi provocati dai TIR che ancora si incastrano nella strettoia della piazza non avendo altro passaggio disponibile”.

Nell’interrogazione si fa riferimento al grosso progetto avviato da Vibram nel 2019 per lo spostamento dell’alveo del torrente Arno. Un’intervento, che tra le altre cose, prevedeva la costruzione di una nuova strada di accesso per i mezzi di carico e scarico sul lato sud dello stabilimento (con accesso nei pressi della scuola elementare), eliminando l’attuale modalità di accesso al capannone ed evitando quindi l’attraversamento del centro storico della frazione di Valdarno da parte degli autoarticolati.

“Non è tollerabile che Vibram abbia ottenuto l’autorizzazione ai lavori nel 2019 e abbia ormai completato lo spostamento dell’alveo del torrente Arno senza contestualmente aver risolto i problemi di viabilità della frazione” dice Noi Insieme chiedendo all’Amministrazione di intervenire.

“Per il nostro Gruppo Consiliare – conclude Noi Insieme – Vibram resta una risorsa importante del territorio e anche noi come tutti i cittadini di Valdarno-Albizzate abbiamo gran vanto per la sua presenza sul nostro territorio. Tuttavia, nell’ambito dell’esercizio di rappresentanza, seppur di minoranza, che i cittadini ci hanno conferito, intendiamo operare affinché siano salvaguardati prioritariamente gli interessi dei nostri concittadini”.