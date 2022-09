Lorenzo Perini torna a vestire la maglia dell’Osa Saronno

Lorenzo Perini torna a vestire la canotta dell’OSA Saronno, il club di atletica leggera con il quale è cresciuto e ottenuto i primi grandi risultati (foto Colombo/Fidal).

L’annuncio era arrivato alcuni giorni fa proprio da Marco Balestrini, presidente della storica associazione di atletica saronnese, in occasione della presentazione dei campionati di società assoluti del prossimo 17 e 18 settembre. Classe 1994, Perini ha vestito per otto anni e mezzo la maglia dell’Aeronautica Militare, fino all’autunno 2021, quando aveva annunciato il congedo che lo legava al gruppo sportivo militare e quindi la conclusione dell’esperienza di sportivo professionista.

Si tratta di un ritorno all’attività agonistica dettato certamente dalla passione per questo sport: «Non me ne sono mai andato in realtà – spiega Perini, di professione medico odontoiatra -. In questi mesi mi sono concentrato sul mio lavoro, ma ho continuato comunque ad allenarmi e ho osservato dall’esterno il mondo dell’atletica. Da spettatore cambia la visuale con la quale si guardano le cose; tanti problemi che un atleta si pone, da fuori sembrano banalità. Quindi è importante concentrarsi sulle cose importanti e non sui dettagli».

Obiettivi per il futuro? «È ancora presto per porsi obiettivi – conclude Perini -. Mi sto allenando perché mi piace, poi vedremo quello che verrà, parlerà il cronometro».