L’Ortopedia di Luino apre tre nuovi ambulatori iperspecialistici: quello dedicato alla patologia del piede, l’ambulatorio per la patologia dell’anca e del ginocchio, quello specifico per la patologia della spalla.

Non solo più ambulatori, però, ma anche più posti disponibili per le visite: il numero complessivo dei posti è stato raddoppiato, consentendo quindi una riduzione delle liste di attesa. “Vogliamo dare un segnale importante alla popolazione – spiega il dottor Christian Prestianni, direttore dell’Ortopedia luinese – E’ una dimostrazione tangibile della volontà di migliorare il servizio ed aumentare l’offerta, nell’interesse dei nostri pazienti. Offrire ambulatori iperspecialistici significa poter inquadrare e indirizzare il paziente nel percorso più consono, che tiene conto dell’alta qualità chirurgica offerta nell’Alto Verbano, dalla chirurgia mininvasiva dell’anca, al trattamento artoscopico delle lesioni della spalla, per proseguire con la chirurgia del piede, di cui Luino vanta una lunga tradizione”.