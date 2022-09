Lu-Ve spa di Uboldo si quota nel mercato Star di Borsa italiana. “Dal 1986 il gruppo si è moltiplicato per 50 volte”

«Dal 1986, il gruppo Lu-Ve si è moltiplicato per cinquanta volte». A parlare è Matteo Liberali, ceo della multinazionale di Uboldo, intervenuto al convegno di Borsa italiana dal titolo “Capitalism Revisited” promosso da Assonime, l’Associazione delle società per azioni.

Liberali ha partecipato alla tavola rotonda dal titolo “Family enterprise”, intervenendo sul ruolo delle imprese familiari nella transizione verso un’economia sostenibile.

«I temi Esg di oggi sono nel nostro dna – ha detto il ceo di Lu-Ve – Attenzione alle persone, innovazione e rispetto dell’ambiente sono i tratti distintivi del nostro modo di fare impresa dal 1986. Fin dalla nostra fondazione abbiamo fatto ricerca, investito e dedicato risorse per ottenere i più elevati standard ambientali ed etici».

«Gli obiettivi Esg – ha continuato Liberali – sono in continua evoluzione e impongono uno sforzo continuo per migliorarsi. Il nostro team di ricerca e sviluppo sta lavorando, in anticipo rispetto agli altri operatori del mercato, su prodotti ad alta efficienza energetica, con liquidi refrigeranti naturali a ridotto impatto ambientale, bassi livelli di rumorosità, elevata affidabilità nel tempo. Stiamo anche investendo per ampliare i nostri stabilimenti nel mondo per essere più vicini a nuovi mercati geografici e di prodotto».

L’amministratore delegato ha annunciato che a breve il gruppo Lu-Ve passerà al segmento Star di Borsa italiana, acronimo che sta per Segmento titoli con alti requisiti – attualmente è quotato sul segmento Mta – dove vengono negoziati titoli di società con capitalizzazione tra i 40 milioni e 1 miliardo di euro e che rispettano particolari requisiti di eccellenza, quali: trasparenza, liquidità e standard internazionali di governance.