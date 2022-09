Il luinese Marco Romano nuovo presidente dell’associazione invalidi da lavoro

Il luinese Marco Romano è stato eletto nuovo Presidente Territoriale dell’Associazione fra Lavoratori Mutilati ed Invalidi del Lavoro della provincia di Varese.

Nell’ultima riunione del Consiglio Territoriale di ANMIL, Romano è subentrato nel ruolo di Presidente ad Antonio Di Bella , che rimane come Vice Presidente e che lascia l’incarico dopo 15 anni di ottimo lavoro per la sede varesina con importanti risultati raggiunti, in particolare nell’ambito dei servizi offerti agli assisti.

“Lavorerò in piena collaborazione con Di Bella e nel segno della continuità, conscio delle importanti sfide che ci attendono nella lotta quotidiana per la cultura della sicurezza sul lavoro”, ha dichiarato il nuovo Presidente.