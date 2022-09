A Luino una giornata per provare gratuitamente le attività sportive del territorio

Sabato 17 settembre, bambini, ragazzi e adulti sono invitati a vivere una giornata divertente ed emozionante, provando le numerose pratiche sportive che si possono svolgere sul territorio. Una kermesse di tutte le associazioni sportive, preziosa risorsa e ricchezza della comunità educante luinese. L’evento sarà aperto alle ore 10:30, presso la sala Reale di Palazzo Verbania, dal convegno realizzato in collaborazione con il CONI provinciale di Varese, sul tema: “Sport, giovani e associazioni: l’importanza di una comunità educante“.

In questa occasione sarà consegnato un riconoscimento a Giulio Pilotto, un’istituzione dello sport locale e un uomo che è stato capace di trasmettere i sani valori dello sport a generazioni di luinesi. Dalle ore 14:00 alle ore 19:00 il Parco a Lago e viale Dante Alighieri tra la rotonda di San Giuseppe e la rotonda del Marinaio saranno a completa disposizione di bambini, ragazzi e famiglie che potranno cimentarsi in vari sport e assistere alle esibizioni di atleti e atlete delle più diverse pratiche sportive.

A ciascun/a ragazzo/a e bambino/a sarà consegnata una tessera su cui sarà apposto un timbro per ogni sport provato. Al termine della giornata in Piazza Chirola, coloro che consegneranno le tessere con almeno 8 timbri potranno partecipare all’estrazione e aggiudicarsi uno dei premi messi a disposizione dal Comune e dalle associazioni stesse. Per i più piccoli, ma anche per il bambino che c’è in ciascuno di noi, ci sarà una sorpresa molto gradita: saranno esposti, e si potrà giocare, con numerosi giochi di legno che richiamano il divertimento di una volta. La meraviglia e la sorpresa sarannno garantite. L’esposizione è realizzata dall’associazione “Giochi di Endy”.

«Si ringraziano le associazioni sportive che hanno aderito e collaborato all’evento, la Protezione Civile Squadra Antincendio Boschivo di Luino, la Croce Rossa Comitato di Luino e Valli, l’Avis comunale di Luino, il CONI Comitato Olimpico Nazionale di Varese. Una menzione speciale per la nostra Polizia Locale per la preziosa vigilanza. Seguirà un programma più preciso con gli orari e i luoghi delle esibizioni programmate» concludono dall’amministrazione.