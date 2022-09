A Luino tutto pronto per SportInsieme, l’evento che avvicina lo sport ai giovani

Sabato 17 settembre avrà luogo a Luino SportInsieme: una giornata nella quale bambini e ragazzi potranno provare in modo gratuito varie discipline sportive presentate dalle società del territorio. Calcio, pallavolo, ciclismo, basket, ma non solo, anche pesca sportiva, barca a vela, ginnastica, danza, tennis tavolo, e poi sci, trekking, tennis, padel, ginnastica ritmica, arti marziali: per una iniziativa che fa il suo ritorno e che si prefigge di attrarre i più giovani verso l’attività sportiva.

La giornata – come già raccontato QUI – si aprirà a Palazzo Verbania alle 10:30 con un convegno dal titolo “Sport, giovani ed associazioni. L’importanza di una comunità educante”. Durante l’incontro sarà consegnato un riconoscimento a Giulio Pilotto, storico maestro di tennis luinese. Nel pomeriggio, invece, a partire dalle ore 14, sul lungolago verrà dato spazio a esibizioni e prove sportive, con la possibilità per i partecipanti di cimentarsi in oltre venti attività diverse e di ricevere premi e gadget.

«Trovo che sia una gran cosa il ritorno di questa iniziativa a Luino, serve a prendere tutti coscienza della ricchezza, varietà e vivacità dello sport luinese – commenta Ivan Martinelli, assessore allo Sport – Se pensiamo inoltre che durante il fine settimana scorso si è svolto a Dumenza l’importante e tradizionale evento ‘Sport Senza Barriere’, patrocinato anche dal comune di Luino, possiamo senz’altro affermare che questo inizio di settembre ha il pregio di accendere la luce sulla ricchezza del nostro tessuto sociale, fatto di numerosissime persone che dedicano con passione il proprio tempo libero all’insegnamento dello sport e dei valori che attraverso lo sport si possono rafforzare e consolidare nei nostri bambini e ragazzi . Ci piacerebbe – conclude Martinelli – che la future generazioni beneficiassero di tutto questo e il nostro impegno come amministratori sarà volto a creare e agevolare una rete che possa accogliere e sostenere i nostri giovani nel loro percorso di crescita. Ci impegneremo a garantire più risorse e aiuto alle numerose associazioni luinesi, elementi imprescindibili di questa rete».

Ulteriori info sull’evento sono consultabili sul sito istituzionale del Comune e nella nuova App My Luino, scaricabile direttamente da Google Play o App Store. La piantina delle varie attività, invece, la trovate cliccando qui