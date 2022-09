A Luino riprendono i lavori lungo viale Dante: tutte le modifiche alla circolazione

Come da programma, lunedì 5 marzo 2022 Alfa srl ha ripreso i lavori di rifacimento della fognatura luinese lungo viale Dante. L’avanzamento del cantiere, indispensabile per ammodernare la rete fognaria luinese, comporterà alcune modifiche alla viabilità. I lavori interesseranno l’area fino alla rotatoria Ratti e copriranno l’arco temporale che va dal 5 al 16 settembre.

In questa fase verrà istituito su viale Dante un senso unico di marcia che dalla rotonda Ratti va verso il ponte sul Tresa (direzione caserma Vigili del Fuoco). Ci sarà la ripresa del doppio senso di marcia lungo il ponte sul Tresa mentre, entrando a Luino dal medesimo ponte, verrà istituito l’obbligo di svolta a destra verso via Don Folli e a sinistra verso l’ingresso ai condomini. Da via don Folli, infine, vigerà il divieto di andare verso la rotonda Ratti.

«Salvo maltempo e imprevisti i lavori dureranno poco di più di una settimana – commenta Francesca Porfiri, assessore alla Viabilità di Luino – È stato un processo lungo ed articolato quello che abbiamo portato avanti per trovare la miglior organizzazione con il Comune di Germignaga, che ringraziamo; così come tutti i cittadini. Questi lavori alla rete fognaria sono di vitale importanza per tutto il sistema dell’Alto Verbano ed estremamente importanti per la qualità delle acque del nostro lago. Alfa srl è al nostro fianco per rendere tutto il sistema di scarico luinese moderno ed efficiente. È una priorità».

Nella mattina di lunedì 5 settembre gli addetti di Alfa SRL, dell’ufficio infrastrutture del Comune di Luino e della Polizia Locale dei Comuni di Luino e Germignaga hanno provveduto alla messa in posa del cantiere. L’area interessata dai lavori sarà costantemente vigilata per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza stradale durante l’opera.