“L’umano raccontare”, a Laveno Mombello torna il Festival della Biblioterapia

A Laveno Mombello torna per la sua seconda edizione il Festival della Biblioterapia, dal 15 al 18 settembre. Nella cornice di Villa Frua e del Lago Maggiore il Festival della Biblioterapia “L’umano raccontare” che propone un’immersione nell’esperienza della lettura guidata, un percorso di laboratori e reading che vedranno impegnata sia la parte letteraria sia quella più educativa e di crescita personale.

Accompagneranno il percorso biografie eccezionali e ordinarie, il tema del viaggio dell’eroe, in una feconda relazione con la musica, l’arte, la filosofia e la psicologia. Dopo la fortunatissima edizione del 2021 nell’edizione di quest’anno la biblioterapia affronta il tema del racconto di sé, tutti compiono il viaggio dell’eroe disegnando il proprio destino. Il Festival è stato voluto e sostenuto in particolar modo dal vicesindaco a assessore alla Cultura professor Mario Iodice.

«Crediamo molto nel valore e nell’importanza del Festival della Biblioterapia e il positivo riscontro ricevuto l’anno scorso ci ha incoraggiato a promuovere la seconda edizione. Siamo contenti che l’attenzione sia focalizzata sulla cultura e i libri come strumento di cura dell’anima, in quanto siamo convinti che il benessere delle persone vada coltivato a tutti i livelli. Per questo il programma di quest’anno è molto ricco ed è stato pensato, in particolare nelle prime due giornate, anche come momento formativo per gli operatori che, a vario titolo, si occupano dello spirito e del corpo delle persone» dichiara Iodice.

Come nella precedente edizione la consulenza scientifica è stata affidata all’esperta in biblioterapia Alessandra Manzoni. E’ possibile compiere un primo viaggio nel Festival e capire cos’è la biblioterapia grazie al video presente sul canale YouTube della Biblioteca Comunale “Antonia Pozzi”

QUANDO: da giovedì 15 settembre a domenica 18 settembre

DOVE: Laveno Mombello – Villa Frua (via Roma 16/A) / Mondadori Bookstor (via Labiena 10)

COME: tutti gli incontri sono gratuiti e a numero chiuso. Prenotazione obbligatoria al link: https://www.eventbrite.it/o/comune-di-laveno-mombello-33624840721

Il Festival è organizzato e promosso dal Comune di Laveno Mombello in collaborazione per l’ideazione e lo svolgimento con “Biblioideale di Alessandra Manzoni”. Con un contributo di: Associazione Culturale Europea del JRC di Ispra. Con il patrocinio di: Regione Lombardia, Provincia di Varese, Comunità Montana Valli del Verbano, Sistema Bibliotecario dei Laghi 2. Con la collaborazione di: Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI), Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) (CH), Associazione “Il sorriso”, Mondadori bookstore “Il libro”, Casa editrice Monterosa Edizioni, Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione.