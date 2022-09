L’Università dell’Insubria organizza una giornata di studi per ricordare Giovanna Tosi

Un convegno per ricordare Giovanna Tosi, medico e stimata docente di Patologia Generale dell’Università dell’Insubria prematuramente scomparsa nel 2016. La Giornata scientifica, intitolata «Patogeni, Tumori e Difese dell’Ospite», si tiene venerdì 23 settembre dalle ore 9 nell’Aula Magna del Rettorato, in via Ravasi 2 a Varese.

A rendere onore alla memoria di Giovanna Tosi, con tanti colleghi e colleghe che l’hanno conosciuta, interverranno anche il magnifico rettore Angelo Tagliabue, il direttore della Scuola di medicina Alberto Passi, la direttrice del Dipartimento di Medicina e chirurgia Luigina Guasti, il professor Roberto Accolla che ha organizzato l’evento, la coordinatrice del dottorato di Medicina sperimentale e traslazionale Daniela Negrini.

Dopo due anni di forzata pausa a causa della pandemia, questa quarta edizione della Giornata scientifica Giovanna Tosi sarà incentrata su tre momenti particolari.

Il primo sarà dedicato alle presentazioni dei premiati della Associazione Giovanna Tosi: giovani ricercatori italiani che si sono distinti per le loro pubblicazioni scientifiche di grande livello negli anni 2020-2021.

Il secondo momento sarà dedicato alla Keynote Lecture di Veffa Franchini, direttore del Retroviral Vaccine Section and Animal Models del National Cancer Institute – Nih di Bethesda, Usa, intitolata «HIV vaccine efforts relevant to the development of preventive HTLV-1 vaccines». La dottoressa Franchini è riconosciuta come una delle più importanti figure mondiali nel campo della ricerca dei virus oncogeni umani come il virus Htlv-1, agente causale di una gravissima forma di leucemia dell’adulto, e del virus Hiv-1 agente causale dell’Aids. Veffa Franchini riceverà il «Giovanna Tosi Award for Excellence in Science».

Il terzo momento sarà dedicato agli aspetti medico-epidemiologici e di ricaduta sulla sanità del nostro paese delle due patologie tumorali a più alta incidenza: il tumore della mammella e il tumore del polmone. In questo ambito, avremo il grande piacere e onore di ospitare Francesca Rovera e il Francesco Grossi, eminenti esperti della nostra Università, che terrano rispettivamente i seminari «Updates on Breast Cancer» e «Emerging Treatment Strategies in Lung Cancer».