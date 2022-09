Lutto nella Chiesa di Legnano per la scomparsa di don Piero Re

Si svolgeranno lunedì 26, alle 14,30 nella chiesa di San Domenico a Legnano, i funerali di don Piero Re, 88 anni, sacerdote residente dal 2011. Domenica pomeriggio, alle 17.30, è prevista la recita del rosario,

Don Piero Re è nato nel 1934, a Sacconago di Busto Arsizio (Va). Frequenta il Seminario diocesano e viene ordinato sacerdote nel 1956 dal card. Montini. Licenziato nello stesso anno, frequenta il biennio per la Laurea in Teologia dogmatica, che discute nel 1972.

Nel frattempo fa esperienza pastorale come parroco di Agra, piccola parrocchia in Val Dumentina (Va); e dal 1963 nella comunità cattolica del centro Euratom di Ispra, insegnando già dal 1960 religione cattolica presso la Scuola Europea di Varese.

Dal 1965 è vice assistente (assistente dal 1968) diocesano di Gioventù studentesca, che nel 1972 diverrà Comunione e Liberazione. Dal 1965 al 1983 insegna Religione nei licei milanesi Berchet, Volta, Beccaria.

Dal 1980 è parroco nella parrocchia di s. Protaso, a Milano. Più volte decano di s. Siro, è stato anche Prefetto di Milano Nord-Ovest.

Dal 2011 sacerdote residente con incarichi pastorali a San Domenico Legnano

Il sindaco Lorenzo Radice e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di don

Piero Re, un sacerdote che si è speso tanto, sul piano spirituale, nella comunità di San Domenico e nella

nostra Città. Sarà certamente ricordato come figura di pastore particolarmente attento alle famiglie, alle

persone anziane e agli “ultimi”.