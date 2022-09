In macchina davanti alla scuola nonostante l’area pedonale a Belforte: vigili in arrivo

Auto in movimento davanti al cancello della primaria Sacco (a Belforte) sia all’entrata che all’uscita da scuola dei bambini. A segnalare le “condizioni” della strada pedonale che porta dalla via Brunico all’elementare di Belforte, con tanto di foto (in apertura) è una mamma lettrice di VareseNews: “Ci sono macchine parcheggiate e macchine in movimento lungo la via fino davanti al cancello della scuola, nonostante il cartello di divieto di transito ai non autorizzati negli orari d’ingresso e d’uscita da scuola – scrive -da notare inoltre, il mancato intervento su siepi ed erbacce”.

«Il divieto di transito imposto alle auto davanti ai cancelli della scuola negli orari di ingresso e di uscita degli studenti è fondamentale a garantire l’incolumità di tutti i bambini,», ricorda l’assessora ai Servizi Educativi commentando al foto.

Annunciato il passaggio domani della Polizia locale per far rispettare l’area pedonale.