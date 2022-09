Malta, bufera su Davis Mangia, ex mister del Varese. Accusato di molestie su un giocatore

L’allenatore di calcio Devis Mangia, anni fa già sulla panchina del Varese (prima squadra e Primavera) è al centro di una bufera a Malta: è stato infatti improvvisamente rimosso dal ruolo di commissario tecnico della nazionale mediterranea e sostituito dal suo vice, Davide Mazzotta, che guiderà la squadra nel match di questa sera (martedì 27) con Israele. (foto: Malta Football Association)

Su Mangia – che è sospeso momentaneamente – pende un’accusa pesante: secondo il quotidiano Times of Malta il tecnico di Cinisello Balsamo, 48 anni, sarebbe stato allontanato a causa di condotte sessuali inappropriate ai danni di un calciatore della nazionale. La federazione avrebbe ricevuto questa informazione domenica e oggi ha proceduto a estromettere il mister.

Nello stesso articolo si spiega come la Malta Football Association (ovvero la federazione) non ha fornito dettagli sulle presunte violazioni del commissario tecnico al quale è stata offerta la piena disponibilità per fare luce sull’accaduto. Mangia quindi dovrà spiegare la propria versione davanti a un consiglio disciplinare indipendente. La stessa federcalcio maltese starebbe analizzando accuse di cattiva condotta in ambito sessuale durante l’esperienza del tecnico in Romania, dove allenò la squadra dell’Università Craiova.

A Varese Mangia è molto conosciuto ed è stato molto amato, perché dal “Franco Ossola” è iniziata con successo una carriera che ha avuto il proprio apice quando Devis ha guidato la Nazionale Under 21 sino alla finale degli Europei nel 2013, poi vinta 4-2 dalla Spagna (tripletta di Thiago Alcanthara, gol di Isco, Immobile e Borini).

A Varese guidò la prima squadra tra il 2004 – dopo il fallimento Turri – sino al 2007 portando i biancorossi dall’Eccellenza alla Serie C2. Mangia tornò quindi nel 2010-2011 per allenare la formazione Primavera (era il primo anno di Serie B per la prima squadra di Sannino) e con la giovanile il tecnico confezionò un vero e proprio miracolo sportivo. Quel Varese arrivò infatti sino alla finale scudetto con la Roma e venne beffata solo tra i minuti di recupero e i supplementari. Quella esperienza aprì a Mangia la porta del Palermo in Serie A e a seguire degli Azzurrini.