I malumori nel Carroccio, l’aggressione al compagno della ex e la viabilità nei tre giorni della Tre Valli nel podcast del 27 settembre

Le notizie di martedì 27 settembre

Il risultato elettorale fa ancora discutere. Soprattutto nel Varesotto dove si registra la bocciatura dell’urna del Senatur. Dopo 35 anni Umberto Bossi non è stato eletto. Intanto aumentano le voci di dissenso all’interno del Carroccio, oltre a Matteo Bianchi che chiede il congresso anche Roberto Maroni invoca il consiglio federale e afferma “Io saprei chi eleggere come nuovo segretario”.

Esce dal carcere per droga e ci rientra dopo pochi mesi per stalking e lesioni. Un uomo di 38 anni di nazionalità turca è stato arrestato oggi, martedì, a seguito di un’indagine del Commissariato di Busto Arsizio per aver picchiato selvaggiamente il nuovo compagno della ex e per aver pedinato e nuovamente aggredito entrambi in stazione a Milano lo scorso agosto. A salvarli dalla furia dell’uomo è stato il pronto uso da parte della donna dello spray al peperoncino che portava sempre con sé proprio per la paura di incontrarlo. La coppia ha raccontato tutto alla Polfer di Milano che, per competenza, ha interessato il commissariato di Busto Arsizio, essendo le vittime residenti in un comune del circondario. Gli agenti bustocchi hanno proseguito l’indagine e ricostruito una lunga serie di episodi nei quali l’irriducibile ex, uscito dal carcere pochi mesi fa dove era finito per droga, tentava in tutti i modi di ostacolare la nuova relazione. Tra questi anche un brutale pestaggio all’attuale fidanzato nel quale il malcapitato ha rimediato 25 giorni di prognosi e qualche giorno di ricovero in ospedale per la rottura delle costole. Dopo mesi di paura oggi è stata eseguita la misura richiesta dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio.

Un uomo di 69 anni si è sentito male nei boschi dell’Alpe Pianello sopra l’abitato di Dumenza. Era suscito a cercar funghi quando si è perso dando l’allarme. Quindi l’infarto. È arrivato l’elisoccorso, gli uomini del soccorso alpino e i carabinieri della stazione di Dumenza che lo hanno individuato e trasportato affidandolo ai soccorritori del 118. Le sue condizioni sono apparse gravi.

Varese si prepara a ospitare la Tre Valli, la gara ciclistica ultimo appuntamento di una tre giorni densa di eventi e di modifiche alla viabilità. Si comincia sabato 1 ottobre con la granfondo e la gara a cronometro. I divieti alla circolazione interesseranno innanzitutto la zona intorno a viale Valganna a Varese, sede del tracciato, che parte e arriva all’Ippodromo. Domenica 2 ottobre è invece il giorno della Granfondo Tre Valli: Il tracciato interesserà il centro città, viale Valganna/Ippodromo e poi la provinciale del lago da Calcinate del Pesce alla Schiranna. Martedì 4 è infine il giorno delle gare principali: la Tre Valli Varesine e la Tre Valli Varesine Women. La gara femminile partirà alle 9.30 da Busto Arsizio, entrerà in Varese intorno alle 10.20 e si concluderà in via Sacco intorno alle 12. La gara maschile partirà da Busto Arsizio alle 12, entrerà nel Comune di Varese intorno alle 12.50 e si concluderà in via Sacco tra le 16.30 e le 17.10.

400 tifosi hanno salutato la squadra di basket dell’Openjob Metis che si è presentata in piazza Monte grappa alla vigilia dell’avvio del nuovo campionato. Il primo impegno sarà casalingo domenica 2 ottobre contro Sassari. Quello stesso giorno finirà la campagna abbonamenti