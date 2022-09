Margherita Missoni sul grande schermo con il film “Amanda” che debutta a Venezia

Margherita Missoni, nipote di Ottavio e Rosita Missoni della celebre maison varesina, è in questi giorni a Venezia dove debutta al festival del cinema nel film “Amanda”, originale e coinvolgente dramedy surreale, opera prima di Carolina Cavalli.

Nel film c’è anche il debutto da attore di Michele Bravi, in un cast che comprende Galatea Bellugi, Monica Nappo, Margherita Maccapani Missoni e Giovanna Mezzogiorno.

Protagonista della storia è Amanda (Benedetta Porcaroli), 24enne “con una logica molto ferrea, combatte il senso comune”, spiega la regista del suo personaggio che non si ritrova nelle caselle in cui gli altri, famiglia in primis, vorrebbero rinchiuderla. La ragazza matura un desiderio: trovare una migliore amica. Compito non facile, così la papabile diventa Rebecca (Bellugi), coetanea non meno problematica, che Amanda frequentava da bambina.