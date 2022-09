Maria Chiara Gadda torna nella sua Fagnano Olona per la campagna elettorale

La deputata Maria Chiara Gadda di Italia Viva, candidata capolista nel collegio plurinominale Lombardia 2 della Camera, torna dove tutto è iniziato e cioè a Fagnano Olona. Questa sera, martedì 6 settembre, l’esponente del partito guidato da Matteo Renzi sarà nell’Aula Magna della scuola Orrù di via Pasubio per un incontro con i cittadini (ore 21).

Qui, infatti, ha mosso i primi passi da consigliera comunale nel 2009 con il Pd, partito per il quale è stata eletta la prima volta nel 2013 e nel 2018 per poi passare a Italia Viva nel settembre del 2019 quando Renzi uscì dal partito. Un ritorno a casa, dunque, per lei che dal 2021 è anche coordinatrice regionale del partito.