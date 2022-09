Mariastella Gelmini a Busto Arsizio per tirare la volata al Terzo Polo

Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali, sarà a Busto Arsizio domani (giovedì 22) per incontrare i cittadini al bar Cortiletto di via Cavour 2. Candidata con il raggruppamento Azione/Italia Viva, denominato terzo polo, nel listino plurinominale a Milano incontrerà anche i candidati della zona. L’appuntamento è per le 15,45.