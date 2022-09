Massimo Sala lascia la Pro Patria, il viceallenatore dei tigrotti si è dimesso

È addio tra Massimo Sala e la Pro Patria. Il “vice-allenatore” – arrivato a Busto Arsizio sotto l’ala di mister Ivan Javorcic – dà le dimissioni e lascia il suo ruolo all’interno dello staff bianco-blu dopo appena quattro giornate dall’inizio del campionato. Quattro anche i giorni trascorsi dalla sconfitta dei tigrotti all’Euganeo di Padova, la prima della gestione Jorge Vargas (3-0).

Si spera così, come un fulmine a ciel sereno, il duo formato insieme a “Beppe” Le Noci (nel frattempo promosso in seconda) che l’anno scorso aveva saputo risollevare la squadra con quattro vittorie consecutive conquistate in seguito l’esonero di Luca Prina, portando i bianco-blu prima alla salvezza e poi al secondo turno dei playoff, quando la Pro Patria è stata piegata 2 a 1 dalla Triestina al Nereo Rocco.

Lo scorso febbraio Sala fu scelto “ad interim” dal ds Sandro Turotti, che insieme alla società ringrazia Sala per il lustro bustocco, proprio in virtù della grande conoscenza che aveva dello spogliatoio e per le qualità di analisi video delle partite, spesso risultate utili anche in chiave di valutazioni di calciomercato.

Per “un Massimo Sala” che va c’è tuttavia “un Riccardo Colombo” che ritorna. L’ex capitano della Pro Patria, che aveva appeso gli scarpini al chiodo lo scorso maggio e aveva iniziato la stagione all’interno del settore giovanile, fa infatti il suo ingresso nell’interno dello staff tecnico della prima squadra.

