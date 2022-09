I Mastini riportano a Varese il giovane Mattia Del Vita

Operazione che sta tra il passato, il presente e il futuro per i Mastini Varese: l’HCMV ha infatti rilevato il cartellino dell’attaccante Mattia Del Vita che sarà così aggregato alla prima squadra giallonera e agli ordini di coach Claude Deveze. (foto Puricelli/Ag. Blitz)

Il riferimento al passato è dovuto al fatto che il classe 2001 è nato nella Città Giardino e ha iniziato a giocare proprio in via Albani; il presente è relativo all’inserimento nel team della IHL con la prospettiva di diventare un punto fermo della squadra anche nel futuro prossimo viste le buone referenze.

Dopo gli inizi a Varese, Del Vita ha varcato il confine iniziando una carriera nelle formazioni giovanili svizzere, in particolar modo con la maglia del Chiasso. Da lì l’attaccante si è mosso per vestire anche la casacca dell’Ambrì Piotta (U17 e U20) grazie agli accordi tra i leventinesi e il Chiasso stesso. In carriera ha poi fatto esperienza nel campionato di Seconda Lega tra Biasca e Bellinzona, club nel quale ha disputato le ultime due stagioni.

Agile, buon pattinatore, Del Vita è accreditato anche di un tiro piuttosto pericoloso che ha già mostrato nei primi allenamenti trascorsi agli ordini di Deveze. Il quale, come detto, lo avrà fin da subito a disposizione nelle rotazioni giallonere anche in IHL.

AMICHEVOLE A BIASCA

La società del presidente Carlo Bino ha intanto reso nota la data di una prima amichevole: sabato prossimo, 10 settembre, i gialloneri giocheranno sulla pista di Biasca contro l’Ascona, squadra che milita nella Seconda Divisione rossocrociata. Primo ingaggio alle 17,30 con ingresso libero.