I Mastini Varese non si nascondono: “Vogliamo puntare in alto”

Con quello stemma sul petto e con un palaghiaccio rimesso a lucido, i Mastini Varese non si nascondono. «Vogliamo arrivare nelle prime posizioni» dice chiaro e tondo di direttore sportivo Matteo Malfatti. «Ci divertiremo» gli fa eco il presidente Carlo Bino. «Varese è ambiziosa, puntate a vincere» completa la carrellata il sindaco Davide Galimberti.

Parole decise da parte di tutti davanti a una platea folta, radunatasi al Palace Hotel per dare il benvenuto ai 22 giocatori di Deveze, con tanto di un oro olimpico in prima fila ovvero Stefania Constantini, che a Pechino ci regalò un imprevisto e meraviglioso oro nel curling. Sefania è la fidanzata di Domenico Dalla Santa, portiere che è una delle novità in casa giallonera.

Novità che non sono poi così tante, perché la società – oggi si chiama HCMV ed è separata dalla “vecchia” Coop’77 che ora si occupa delle giovanili – ha scelto di consolidare un gruppo ad alto tasso di varesinità per dare l’assalto ai piani alti della Italian Hockey League. Tolti due portieri (Dalla Santa e Perla) e il canadese Matt Desaultes infatti, tutti gli altri hanno già vestito la maglia dei Mastini, ed è innegabile che il richiamo del nuovo PalAlbani sia stato potente per formare questo team.

Un gruppo che tutti – lo ha fatto anche capitan Vanetti nel suo intervento (il suo volto ha riempito la città, sui cartelloni e su VareseNews, per lanciare la campagna abbonamenti) – giurano sia forte dentro e fuori dalla pista. Malfatti lo conferma: «Ragazzi con qualità tecniche e morali» mentre il capitano ha parlato addirittura di “fratellanza”. Ci vuole anche quella per un torneo che Claude Deveze vede di livello superiore rispetto al recente passato: «Credo che molte squadre siano più forti di quando io allenai qui la prima volta, ma lo stesso vale anche per il Varese». Matteo Malfatti, che ha l’occhio sul mercato, spiega: «Tra le nostre avversarie vedo un Caldaro molto preparato, con due stranieri forti e italiani importanti usciti dal vivaio, e un Valdifiemme che è squadra per noi sempre ostica. Però di squadre buone ce ne sono molte, credo che ogni partita sarà una battaglia».

Il sindaco Galimberti ha rivendicato la scelta fatta sul palaghiaccio, non nascondendo le difficoltà dell’ultimo biennio ma guardando avanti (e dribblando un “buffone” arrivato da uno spettatore). «Grazie per aver superato questi anni di sacrificio che era finalizzato a raggiungere un obiettivo che si è realizzato: per tutti gli sport del ghiaccio da qui al ’26 saranno anni straordinari. Il palaghiaccio andava chiuso e sistemato molto prima. Le proteste, legittime, si possono fare ma ora sono superate dalla voglia di ricominciare. E c’è comunque più gente stasera che alle manifestazioni di protesta. La mia amministrazione è abituata a fare anche scelte impopolari ma subito dopo anche a dare risposte concrete».

UNA MAGLIA SPECIALE

Nell’ambito della presentazione della squadra, è stata mostrata anche una maglia, quella da riscaldamento, che porta messaggi speciali. «Ricorda i nostri tre angeli e per questo è azzurra come il cielo – spiega con un tocco di commozione il presidente Bino – Marco Fiori, Erika Gibellini e Nicholas Bertolla: Nichi ci ha lasciato 4 anni fa e abbiamo deciso di sostenere anche l’associazione “L’arcobaleno di Nichi”. Queste maglie saranno messe all’asta a fine stagione per finanziare i progetti legati a Nichi e a Fuck the Cancer. Abbiamo il dovere di supportare queste famiglie e far capire che siamo pronti a dare una mano».

TIFO IN FERMENTO

La serata dell’Hotel Palace è stata molto partecipata, segno che i tifosi gialloneri aspettano con ansia la discesa in pista dei Mastini (esordio a Bressanone sabato 24, in casa sabato 1 ottobre alle 18,30 con il Dobbiaco). Ci sono le belle magliette gialle con lo stemma societario preparate dal club Mastini Forever, ci sono già oltre 100 abbonati, ci sono pure i fans della Pallacanestro Varese (di “Il basket siamo noi”) perché tra le società e i gruppi di tifosi organizzati si è creata una bella sinergia. «l’obiettivo comune è quello di incrementare il livello di tifo a Varese in tutte le discipline. Vogliamo condividere le nostre passioni». Un appello che merita di essere ascoltato.