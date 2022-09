McDonald’s: 100 assunzioni, lavoro tra Varese e Milano: al via le candidature

Sono aperte le candidature online per selezionare addetti alla ristorazione da inserire nello staff dei ristoranti di Busto Garolfo, Busto Arsizio, Cerro Maggiore, Gallarate, Legnano, Olgiate Olona e San Vittore Olona. Il Gruppo americano, che sta portando avanti un notevole percorso di crescita in Italia ha avviato una campagna di selezione volta alla ricerca di nuove risorse che lavoreranno presso il fast food.

McDonald’s è una multinazionale che prepara e vende cibo fast food. Nata negli anni ’30 in America, ha ormai una rete consolidata di ristoranti e punti ristoro distribuiti a livello mondiale. In Italia, McDonald’s è presente con 640 locali, di cui 420 dotati di servizio McDrive e 520 di servizio Delivery. A livello nazionale, i ristoranti McDonald’s servono 1 milione di clienti al giorno con l’offerta dei famosi hamburger, patatine fritte e gelati del marchio. L’azienda impiega in Italia circa 27.000 dipendenti, assunti nella quasi totalità con contratti di lavoro stabili.

«Voglia di mettersi in gioco, di lavorare in squadra e a contatto con i clienti – spiegano dall’azienda -: queste sono alcune delle principali caratteristiche che l’azienda ricerca nelle persone che lavorano nei suoi ristoranti. McDonald’s offre un’opportunità di lavoro concreta, grazie a contratti stabili (che rappresentano il 92% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie a un programma di formazione strutturato. Entrare in McDonald’s significa lavorare in un contesto dalla forte identità di gruppo, giovane, inclusivo e meritocratico, capace di garantire a tutti i dipendenti le medesime opportunità».

Gli interessati alle assunzioni McDonald’s potranno partecipare alla prima fase di selezione rispondendo ad un questionario e inserendo il proprio cv direttamente sulla pagina web http://bit.ly/wff-entra-nel-team.

I candidati ritenuti idonei verranno richiamati per un colloquio individuale.