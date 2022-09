Meravigliosa Italia: azzurri campioni del mondo di pallavolo

L’Italia è campione del mondo di pallavolo maschile! Straordinario successo degli azzurri di Fefé De Giorgi, il c.t. che face parte – da giocatore – di quella generazione d’oro che negli anni Novanta conquistò tre volte il titolo iridato.

Il quarto successo arriva questa sera in Polonia, a Katowice, proprio contro la squadra padrona di casa che aveva vinto le ultime due edizioni dei Mondiali. Ma davanti a un’Italia eccezionale, anche i fortissimi polacchi si sono dovuti arrendere con il punteggio di 3-1. (foto Volleyballworld)

Netta la vittoria della squadra di De Giorgi: dopo aver perso il primo set, pure equilibrato (25-22), Giannelli e compagni hanno cambiato marcia e messo alle corde la squadra di casa. Vinto a 21 il secondo parziale, gli azzurri hanno fatto ancora meglio nei successivi set vinti a 18 e a 20. Alla fine sono 19 i punti di Lavia, seguito da Michieletto con 14 e Romanò con 13. Il capitano, Simone Giannelli, ha conquistato il titolo di miglior giocatore del torneo.

In meno di dodici mesi quindi, l’Italvolley si porta a casa sia il titolo europeo (tra lo stupore generale) sia quello mondiale. Come accennato, si tratta del quarto alloro iridato per la nostra Nazionale: l’Italia aveva vinto tre campionati consecutivi nel 1990, 1994 e 1998. Da allora però, pur restando spesso tra le migliori squadre, non era mai tornata in finale fino a ieri quando il successo sulla Slovenia ha dato il pass per la gara decisiva.

GLI AZZURRI

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo

Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò

Palleggiatori: Simone Giannelli (capitano), Riccardo Sbertoli

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco

Recine

Commissario Tecnico: Ferdinando De Giorgi