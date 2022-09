Il mercatino dell’usato a Milano: EM Europa Mercatino

EM Europa Mercatino è il mercatino dell’usato a cui rivolgersi quando si è in cerca di oggetti di seconda mano o di antiquariato da acquistare. Si tratta di una realtà che ha visto la luce grazie alla curiosità e alla passione di Lomastro. In particolare, il suo amore per oggetti contemporanei, moderni e antichi è frutto dei suoi tanti viaggi, che lo hanno portato a contaminarsi con molteplici culture. Ecco, quindi, perché è nato un mercatino dell’usato importante per tutti gli appassionati di Milano, di Pavia e dei dintorni.

Come funziona

La caratteristica peculiare di EM Europa Mercatino è il ritiro in conto vendita di qualunque tipo di oggetto o di mobile. La tradizione dei mercatini dell’usato, così, viene protetta e reiterata con un approccio vitale e improntato alla più speciale innovazione. È un punto di incontro, il luogo dove il nuovo entra in contatto con l’usato; quello che ne scaturisce è uno spazio altamente dinamico dove la vendita e l’acquisto non sono atti fini a sé stessi, ma contribuiscono al racconto di esperienze di vita. Il futuro dell’usato è improntato alla crescita, grazie alle sue infinite potenzialità e alle occasioni di crescita che lo caratterizzano.

Che cosa offre EM Europa Mercatino

Quello a cui si può accedere grazie a EM Europa Mercatino è un servizio davvero completo e ricco di proposte in ogni ambito. Questo mercatino dell’usato è ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di oggetti di design, di articoli di antiquariato o di mobili vintage. Una destinazione consigliata a tutti, anche per il servizio a 360 gradi che è in grado di assecondare qualunque tipo di necessità. Come funziona? Tutto quel che si deve fare è lasciarsi ispirare dalle suggestioni offerte dagli oggetti. EM Europa Mercatino è specializzato tanto nella vendita quanto nell’acquisto, e sono davvero tante le soluzioni fra le quali è possibile scegliere.

Perché rivolgersi a un mercatino dell’usato

Ogni prodotto che si può trovare in un mercatino dell’usato è un punto di contatto non solo tra il passato e il futuro, ma anche tra luoghi differenti, magari di parti del mondo distanti migliaia e migliaia di chilometri. Lo scopo prioritario è, in ogni caso, fare in modo che i clienti possano essere condotti e orientati alla scoperta di tutto ciò che l’usato ha da offrire e del suo valore. Ogni persona che si rivolge a EM Europa Mercatino ha la sicurezza di poter essere accompagnata e guidata in fase di vendita così come in fase di acquisto.

Gli altri servizi

Oltre alla compravendita di oggetti usati, comunque, EM Europa Mercatino mette a disposizione anche altre soluzioni. Per esempio, una delle opzioni più richieste è il servizio di traslochi e sgomberi, che si rende necessario nel momento in cui i clienti, dopo aver fatto acquisti, hanno bisogno di far posto a mobili e oggetti e devono, quindi, sbarazzarsi dei prodotti vecchi. Ma non è tutto, perché nel novero dei servizi proposti insieme con la vendita e il ritiro dell’usato ci sono anche il montaggio e lo smontaggio di mobili, il noleggio di autoscale e la distruzione di documenti. Perfino le imbiancature e i servizi di giardinaggio fanno parte della proposta di EM Europa Mercatino, che è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Compro design: come funziona

Chi desidera vendere i propri articoli di design trova in EM Europa Mercatino il miglior compratore possibile. Il servizio di compro design si rivolge a tutti coloro che devono vendere dei prodotti di design che non usano più e vogliono essere certi di poter usufruire di una esperienza di vendita all’insegna della massima sicurezza. Ogni prodotto viene affidato alla valutazione di un esperto professionista, in modo che possa essere pagato in base al suo valore effettivo. La contaminazione stilistica che sta alla base degli articoli di design fa sì che essi possano essere usati con successo anche nel caso in cui non siano nuovi ma di seconda mano. Grazie a prodotti di provenienze diverse si ha l’opportunità di trasformare gli ambienti della propria abitazione e renderli tanto autentici quanto originali. Nel mercatino di Milano e Pavia ci sono proposte per tutti i gusti e per tutte le esigenze: perché non approfittarne?