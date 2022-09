Mercoledì notte chiude lo svincolo autostradale di Castronno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione delle barriere antirumore, dalle 22:00 di mercoledì 14 alle 5:00 di giovedì 15 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Castronno, in entrata verso Varese.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gazzada, al km 41+900.