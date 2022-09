Una mese di eventi a Busto Arsizio dedicati al “dono” con Auser e I colori del Sorriso

La manifestazione Cuori in Piazza di domenica scorsa ha inaugurato la serie di eventi ed attività che si terranno tra il 16 settembre e il 16 ottobre nell’ambito del progetto “Dona un sorriso” con il quale l’Amministrazione Comunale ha aderito all’iniziativa del Giorno del Dono, in programma il 4 ottobre.

Nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di alcune iniziative basate sul concetto del dono, in collaborazione con le associazioni Auser Insieme di Busto Arsizio e I Colori del sorriso.

“RACCOLTA DONI PER I PIÙ PICCOLI-CHI PUÒ DONI, CHI NON PUÒ NE SARÀ GRATO”

Dal 16 settembre al 31 ottobre sarà possibile depositare presso la sede dell’Associazione Auser (via Volta 5), ciò che si sceglie di donare e, nello specifico, pannolini, omogeneizzati, giocattoli, libri, riviste, pupazzi, puzzles, abiti ed accessori per i più piccoli, che i volontari delle Associazioni provvederanno a portare a chi ne farà richiesta. Gli orari per la consegna dei dono sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

GIORNATA DEL NASO ROSSO

In programma il 17 settembre in piazza santa Maria, a cura dall’Associazione I Colori del Sorriso, durante la quale verranno proposte attività ludiche rivolte a un pubblico di bambini con la finalità di diffondere e promuovere la clownterapia come forma di volontariato.

*NA SPASSEGIAA’

Una passeggiata nella zona del parco del museo del Tessile che si realizzerà venerdì 7 ottobre con la partecipazione delle bambine e dei bambini delle scuole Manzoni. La passeggiata si concluderà nella Sala riunioni della Villa Tovaglieri con un momento di incontro con gli ospiti della Provvidenza (in collegamento video) durante il quale i racconti degli anziani, basati sulla descrizione di alcune foto storiche delle loro famiglie e della città, potranno dare il via ad una corrispondenza scritta con i bambini delle scuole elementari (con la supervisione di personale RSA ed insegnanti) che possa durare nel tempo.

GIORNATA DELLA MERAVIGLIA 2022

prevista per domenica 16 ottobre nel parco del Museo del Tessile, a cura dell’Associazione I Colori del Sorriso, durante la quale verranno proposte attività ludiche e laboratori per bambini sempre attraverso lo strumento della clownterapia.

Le iniziative parteciperanno automaticamente al contest #DonareMiDona Comuni (https://giornodeldono.org/2022-contest-comuni/): tutti i cittadini sono invitati a votare per le manifestazioni bustocche!