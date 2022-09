Mezzi obsoleti per la Polizia Locale di Castellanza, risponde il comandante: “Sono in regola”

Auto della Polizia Locale vecchie e usurate, perchè l’amministrazione di Castellanza non le cambia? Così ci scrive un cittadino di Castellanza, per sottolineare «l’incresciosa situazione in cui verte la Polizia Locale della mia cittadina. Credo che oggigiorno non si possa più tralasciare la questione “sicurezza” all’interno della città di Castellanza».

Il lettore scrive che ha notato «in giro per la città, pattuglie (una al giorno) di agenti circolare con veicoli direi obsoleti (Fiat scudo) che oltre ad apparire in un perfetto stato di degrado (arrugginiti, privi di scritte istituzionali) non sono in regola con il codice della strada. Come da foto che vi allego gli pneumatici sono perfettamente lisci! Come è possibile che gli Agenti effettuino un servizio con mezzi non idonei a circolare che possono mettere a rischio la vita degli a Agenti stessi è quella degli altri?!»

Sempre il lettore castellanzese fa notare che la situazione è perfino peggiore di quanto si potesse immaginare: «ho avuto modo di interloquire con alcune agenti settimana scorsa chiedendo loro come mai fossero a bordo di un’auto bianca con la scritta “comune di Castellanza”, un auto non istituzionale della Polizia. Mi hanno detto che non avevano altri mezzi funzionanti».

Il lettore altri Comandi nei dintorni che operano con mezzi sempre nuovi ed efficienti, «spesso finanziati con fondi regionali…E Castellanza?? Addirittura devo usare mezzi non ufficiali per espletare tale servizio!»

La risposta è affidata al comandante della Polizia Locale Francesco Nicastro che ammette: «Effettivamente abbiamo alcuni mezzi, tra i quali il Fiat Scudo (foto), che hanno un’età piuttosto avanzata ma tutti sono in regola con revisione e assicurazione. Forse il cittadino non si è accorto che abbiamo quattro moto nuove e una Alfa Romeo 156 che, seppur un po’ datata, è ancora imbattibile negli inseguimenti».

Il comandante della Locale aggiunge: «Trovo piuttosto stucchevole questa polemica e vorrei tuttavia rassicurare il cittadino: stiamo cercando mezzi adeguati attraverso i bandi Consip ma non è un periodo proprio favorevole per l’acquisto dia auto nuove anche perchè non ce ne sono sul mercato».