I migliori brand di pet food internazionali con Vema Petfood&Care

Quando si fa la spesa per i membri della famiglia, animali domestici compresi, ci si lascia guidare dall’abitudine. Così i padroni finiscono per acquistare ciò che sanno piace ai loro cani, anche per coccolarli, senza far troppo caso agli ingredienti e alla qualità ultima del prodotto. Questa è una strada che si può percorrere a una condizione: riporre fiducia nei consigli di chi vende cibo per animali.

Il rivenditore diventa quindi un riferimento importante per la salute degli animali domestici. Un compito importante, nel quale il commerciante trova un alleato in Vema Petfood&Care.

Fondata oltre un decennio fa dalla famiglia Pellerino, che opera oggi con Nicolismo di Nicola Caloni, la società si occupa della ricerca dei migliori prodotti per l’alimentazione canina tramite importazione e distribuzione pet food.

Sarebbe impossibile per ogni singolo negoziante riuscire a conoscere tutte le novità nel settore, soprattutto se ci si sposta sul panorama internazionale. Così Vema Petfood&Care porta avanti un lavoro di ricerca e selezione dei prodotti di migliore qualità, per poi metterli a disposizione sul mercato italiano.

Gli alimenti a marchio Grandorf

L’esperienza e la passione di Vema Petfood&Care nel campo dell’alimentazione animale deriva dalle loro origini di allevatori. Conoscendo quindi l’enorme impatto del food sulla salute, hanno selezionato le grandi marche produttrici che condividono i loro stessi principi.

Tra questi non può mancare Grandorf, brand belga, che propone prodotti per una alimentazione olistica. Materie prime completamente naturali, che contengono anche erbe officinali per una azione antinfiammatoria. Questo perché l’azienda Grandorf ritiene che l’intera salute dell’organismo passi da una buona digestione, a dimostrazione di quanta attenzione riponga nel preparare i propri prodotti.

Nel loro catalogo si trovano anche Pro Biotici per la salute dell’intestino e della flora batterica, così da permettere al cane di assimilare al meglio i nutrienti e avere un eccellente sistema immunitario.

L’azienda produce alimenti sia umidi che secchi, anche per l’alimentazione del gatto, in grande varietà: anitra, tacchino, agnello, pesce o cinghiale.

Prodotti per ogni esigenza della propria clientela

Mettere a disposizione dei proprio clienti i prodotti dei brand più amati è fondamentale per un negozio, ma ci sono altre esigenze cui è importante venire incontro. Ogni buon commerciante conosce il proprio target di riferimento, e sa se cercano alimenti per cani adulti o cuccioli, se preferiscono acquistare più spesso cibo fresco o avere scorte in casa scegliendo cibo congelato.

In questo caso, un’ottima marca cui affidarsi è Barf Buffet, che permette di preparare un pasto partendo da un cibo complementare surgelato. Anche Jolipet surgela prodotti freschi che mantengono inalterate le loro caratteristiche. Chi invece cerca prodotti per la salute del cane adulto, può affidarsi a Dogoteka, che offre integratori per proteggere tendini e ossa dall’osteoporosi.

Conoscendo tutte queste dinamiche, Vema Petfood&Care ha organizzato il proprio sito per categorie generali, permettendo di navigare fra le varie marche individuando i prodotti più attrattivi per la propria clientela.

I prezzi, così come gli sconti che si alternano durante l’anno, sono riservati ai rivenditori. Gli utenti possono però sempre servirsi sul sito ufficiale della casa produttrice, come accade anche per i prodotti a marchio Grandorf.

In ogni caso, è possibile scaricare il catalogo dell’azienda direttamente dal sito, così da poterlo sfogliare e analizzare con calma l’ampia scelta messa a disposizione.

Ordine facilitato

Gestire il magazzino di un negozio è una dei dettagli più impegnativi e allo stesso tempo più importanti. Richiede tempo e metodo ed è indispensabili ottimizzare il processo. Bisogna avere sempre una buona fornitura, per accontentare i clienti storici ma anche per offrire loro qualcosa di nuovo, nel rispetto però sia dello spazio di stoccaggio che, ovviamente, del proprio budget, evitando di esporsi troppo.

Vemapetfood viene incontro anche in questo frangente, mettendo a disposizione un form online semplificato che tiene conto degli acquisti già fatti in precedenza. Questo permette di preparare il proprio ordine in modo più rapido, evitando di cercare i prodotti seguendo il percorso tradizionale che porta a navigare fra categorie. Inoltre, si avrà subito sott’occhio gli acquisti fatti in precedenza, potendo facilmente riordinare i prodotti che hanno avuto maggiore successo.