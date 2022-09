Milano ancora a quota 100, Openjobmetis sconfitta nel “Trofeo Lombardia”

Seconda uscita stagionale contro l’Olimpia Milano e secondo “centello” subito dalla Openjobmetis che viene sconfitta 100-73 a Desio nel “Trofeo Lombardia”. Anche in questa occasione, così come accaduto sabato sera a Cagliari (leggi qui), i biancorossi di coach Matt Brase subiscono almeno 100 punti dai Campioni d’Italia.

Questa volta è la partenza milanese a indirizzare subito il match: parziale di 16-0 con l’ex Brandon Davies in evidenza e Varese costretta a inseguire sin dai primi minuti. Il primo quarto si chiude sul 26-14 grazie alla tripla di De Nicolao che accorcia le distanze.

L’Olimpia però non concede ai ragazzi di coach Brase l’opportunità di rientrare e chiude all’intervallo avanti di 28 punti (57-29) e alla fine del terzo parziale il gap è aumentato fino al +35 milanese (85-50). L’ultimo quarto è di amministrazione e la gara si chiude sul 100-73 a favore del team di Ettore Messina.

Ora per i varesini sono in programma altre amichevoli con avversari più alla portata; i rientri di Tariq Owens e capitan Giancarlo Ferrero potranno dare una mano in più sui due lati del campo.

Sabato 17 settembre – palla a due alle ore 18:00 – prenderà il via il Memorial “Gianni Brusinelli” che la vedrà la Openjobmetis affrontare la Tezenis Verona alla BLM Group Arena di Trento. Domenica sfida contro Napoli o Trento, che si sfideranno nell’altra semifinale del quadrangolare.