Minacce e danneggiamenti, trentenne spaventa i passanti in centro a Varese

Paura in centro a Varese martedì sera con un uomo che ha seminato il panico tra i passanti distruggendo tutto quello che gli capitava a tiro. Per questo solo l’arrivo delle macchine di servizio del nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri di Varese ha permesso ai militari di fermare l’uomo, 30 anni, marocchino e completamente ubriaco.

Il fatto è avvenuto in via Morosini, pieno centro. Il giovane esagitato e in stato di agitazione psico motoria è stato portato in caserma e denunciato per i reati di minaccia, e resistenza a pubblico ufficiale oltre che di danneggiamento.

Parole e minacce rivolte non solo ai passanti – anche a chi cercava di fermarlo – ma anche verso i carabinieri.