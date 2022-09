Il Ministero finanzia 900 borse di studio in più per la formazione dei medici di base

Novecento borse in più ogni anno per la formazione dei medici di base. È quanto prevede un decreto firmato dal Ministro della salute Roberto Speranza. Sale così a 2500 il numero introdotto dal sistema nazionale.

«È un’ottima notizia, una risposta vera e concreta alla drammatica carenza di medici di base che coinvolge centinaia di migliaia di lombardi – ha commentato Samuele Astuti, capodelegazione Pd in commissione sanità del Consiglio regionale della Lombardia- Grazie agli accordi siglati, ognuno di questi giovani medici, supportati da un tutor, potrà da subito assistere mille pazienti, dando così una risposta alle tante persone che sono prive dell’assistenza sanitaria di base. Questa è una risposta concreta, grazie a una precisa volontà politica di rafforzare la sanità territoriale, come diciamo da molto tempo. Bene ministro Speranza, benissimo che si utilizzino al meglio i fondi del PNRR, quelli che qualcuno a destra non voleva e ora vorrebbe mettere a rischio, per risolvere i problemi delle persone».

« La carenza di medici di base è un grave problema in Lombardia – ha aggiunto Astuti – e il Partito Democratico lo ha segnalato più volte, anche con una raccolta firme, solo pochi mesi fa, su una serie di proposte da avanzare al Governo e alla Regione».