I ministri leghisti replicano a Letta: “Se vuole accusarci di qualcosa lo faccia chiaramente”

Botta e risposta a stretto giro di posta i ministri della Lega Giancarlo Giorgetti, Erika Stefani, Massimo Garavaglia e il segretario del Pd Enrico Letta. «I ministri della Lega si attengono strettamente alle regole e direttive del presidente del Consiglio. Dunque, al contrario di quanto afferma il segretario del Pd, non acceleriamo né blocchiamo alcun iter seguendo volontà politiche personali. Se Letta intende accusarci di qualcosa in particolare allora lo faccia chiaramente e non lanci vaghi e inutili allarmismi. Ci auguriamo che anche gli esponenti del Pd al governo, come quelli degli altri partiti, seguano le regole senza forzare o strumentalizzare per fare propaganda elettorale».