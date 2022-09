Monsignor Delpini a Bodio Lomnago per la dedicazione della chiesa parrocchiale

Sabato 17 settembre l’arcivescovo Delpini presiederà la celebrazione di dedicazione dell’altare della Chiesa Parrocchiale Santa Maria Nascente a Bodio Lomnago.

Alle ore 17 l’arcivescovo insieme ai sacerdoti concelebranti, ai ministranti ed ai chierichetti, arriverà in chiesa partendo dall’oratorio.

In preparazione alla celebrazione lunedì si è tenuto un incontro in cui Monsignor Valli ha presentato e spiegato i momenti ed i segni della dedicazione. I cittadini sono invitati a partecipare.