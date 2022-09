A Monza sindaci e amministratori Pd da tutta Italia. Presente anche il sindaco Davide Galimberti

C’era anche il sindaco di Varese Davide Galimberti con molti amministratori del Pd cittadino alla grande iniziativa messa in campo dal Partito democratico nazionale che oggi ha dato appuntamento a sindaci e amministratori locali di tutta Italia a Monza.

«Una scelta di partecipazione importante – ha sottolineato il segretario Enrico Letta – che arriva da una città strappata al centrodestra già nel 2016 e poi riconfermata nel 2021 per ribadire la profonda distanza con la destra populista sui grandi temi come l’Europa, l’ambiente, il lavoro, e le istituzioni. Il Pd dunque afferma di nuovo la sua presenza nei territori per dare un forte messaggio a favore del ruolo dei comuni e delle amministrazioni».

«Ho risposto con grande favore all’appello del segretario Letta che ringrazio per aver messo al centro il ruolo degli amministratori e dei comuni nel futuro dell’Italia, rimarcando ancora una volta la grande distanza dalla destra estremista che nelle amministrazioni locali vede solo un’opportunità elettorale – dice Davide Galimberti – A parole si parla di autonomia ma poi il centrosinistra è l’unica casa dove questa si applica grazie ad amministratori concreti, vicini alle persone e attenti ai reali bisogni dei cittadini. Senza slogan adatti al momento e lontani da avere una soluzione. Per questo mi è sembrato giusto essere a Monza al fianco di tanti miei colleghi. Le esigenze dei cittadini oggi sono il lavoro, il reddito, le preoccupazioni per un inverno che rischia di costare caro in quanto a bollette di luce e gas, la sicurezza, la tenuta delle famiglie. Su questo il Pd deve offrire soluzioni concrete rispondendo con i fatti agli slogan di una destra populista che rischia solo di emarginarci ai limiti dell’Europa. Senza però dare risposte concrete ai cittadini. Per questo la mia scelta di campo è netta e precisa».

«Oggi – conclude il sindaco di Varese – i timori e le dichiarazioni di molti esponenti della destra, a partire dalla Meloni, rischiano anche di farci perdere anche il treno dei fondi del Pnrr. E per un paese in disperato bisogno di infrastrutture e investimenti come il nostro questo è un rischio troppo grosso. Le nostre città oggi hanno la possibilità di tornare a puntare sullo sviluppo proprio grazie a queste risorse, bloccare tutto questo sarebbe da folli e in quel caso la destra estremista avrebbe una responsabilità gravissima di fronte ai cittadini e alle imprese. ll Pd afferma inoltre la sua presenza sui territori, l’attenzione verso di essi e il valore del “buon governo” da sempre riconosciuto patrimonio di un partito che lancia oggi un forte messaggio a favore del ruolo dei comuni e delle amministrazioni».