A Morazzone il vescovo Abrahamyan Kamo racconta le persecuzioni cristiane in Armenia

Sabato 17 settembre dalle 17 in Sala Mazzucchelli a Morazzone sarà presente il vescovo armeno Abrahamyan Kamo della diocesi di Artsakh, per raccontare la guerra e le persecuzioni nei confronti dei cristiani perpetrate in Armenia negli ultimi anni.

La tappa si inserisce in un viaggio che il vescovo sta compiendo in Lombardia. L’incontro è organizzato dall’associazione “Una voce nel silenzio” con il patrocinio di Regione Lombardia, durante il quale il vescovo armeno avrà l’opportunità di incontrare sindaci, amministratori e realtà attive nel campo sociale e culturale.

«Per Morazzone è un grande onore poter ospitare sua eminenza – riferisce il vicesindaco Federico Fantoni -. Sarà un’occasione unica per scoprire la realtà dei cristiani in Armenia, una situazione di sofferenza e violenza che si protrae nel silenzio dei media».

La visita lombarda sarà l’occasione per rilanciare il progetto di solidarietà “Un centro educativo per l’Armenia” promosso dall’associazione e finalizzato alla costruzione di un polo aggregativo e pedagogico nel territorio armeno dell’Artsakh (Nagorno-Karabakh).

«Ringrazio sin d’ora il sindaco Maurizio Mazzucchelli per la disponibilità manifestata a presenziare all’evento, unitamente al vice presidente di Regione Lombardia, Francesca Brianza – conclude Fantoni – e vi aspetto numerosi perché sarà un evento molto interessante».