A Mornago un weekend immersi nella cultura contadina

Ormai diventata un irrinunciabile appuntamento di inizio autunno, quest’anno AgriMornago si terrà il week-end dell’1 e 2 Ottobre, come di consueto presso il campo sportivo di Mornago, in via Provinciale. Dopo il successo delle prime due edizioni, gli organizzatori hanno deciso di ‘’raddoppiare’’, organizzando una manifestazione agricola in due giornate: entrambe condividono il fine di promuovere i prodotti degli agricoltori della zona e la conoscenza delle tradizioni e della cultura contadina.

In particolare, Sabato 1 Ottobre si terrà una cena con piatti tipici della cucina Lombarda e non solo a cura del gruppo Alpini di Mornago: un’occasione per apprezzare la semplicità e la bontà di prodotti tradizionali e delle altre specialità che saranno proposte.

A seguire, Domenica 2 Ottobre, una giornata di festa e densa di iniziative: ci saranno animali di ogni genere dalle fattorie locali e un mercatino dove numerosi produttori del Varesotto metteranno in mostra i loro prodotti agricoli. Ci saranno inoltre dimostrazioni e caroselli a cavallo, con presentazioni di razze di animali in esposizione.

Non mancheranno le attività per i più piccoli, con percorsi tematici per bambini con tante attività organizzate e realizzate dal progetto “a Scuola di Fattoria”, come il giro in sella su cavalli e pony, la mungitura della mucca Camomilla e della capretta Camoscetta, la dimostrazione di caseificazione, sgranatura e molitura e molto altro ancora…

Durante tutta la giornata sarà disponibile un gustoso e ricco menù, con la possibilità di pranzare presso la sede degli Alpini o presso le strutture predisposte dalla ProLoco.

Inoltre ci saranno la sfilata e l’esposizione di mezzi agricoli, ‘’Pompieropoli’’ a cura dell’associazione nazionale vigili del fuoco Varese, la Messa e benedizione di animali e mezzi agricoli, diversi espositori di manufatti del territorio, un gruppo folcloristico con canti popolari e tante altre novità.

Per restare aggiornati sul programma si rimanda alla pagina facebook di ProLoco Mornago.

In caso di maltempo l’evento è rimandato alla settimana succesiva, l’8 e 9 Ottobre.