Il Motogiro della Croce Rossa di Varese arriva alla sua terza edizione

L’Infopoint della Camera di Commercio di Varese ha ospitato questa mattina la presentazione della terza edizione del Motogiro della Croce Rossa: un giro in moto di 77 km aperto a tutti, con un itinerario che abbraccia quattro laghi, Varese, Comabbio, Monate e il Maggiore. L’evento – organizzato con il patrocinio del Comune di Varese, in collaborazione con Sport Commission, Varese Terra di Moto, Ghezzi Moto, SWM, Ariete e DocInsubria – si terrà domenica 18 settembre e inizierà a Varese, dove dalle 8 alle 10 proprio all’Infopoint sarà possibile iscriversi. Alle 9 partirà il giro da via Bernascone, fino a Capolago, Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Biandronno, Ternate, San sepolcro, Osmate fino ad Angera. Una volta lì verrà percorso il lungolago fino a Ranco. Proseguendo nel percorso è prevista una sosta di un’ora presso il Santuario dell’Eremo di Santa Caterina, che sarà possibile visitare. Alle 12 è previsto il rientro che passerà da Besozzo, Olginasio, Gavirate, Voltorre, Oltrona, Calcinate del Pesce, la Schiranna, per poi prendere viale Europa e viale Borri, fino all’arrivo, previsto alle ore 13, alla sede della Croce Rossa di via Dunant 2, dove verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti.

“Siamo orgogliosi di presentare la terza edizione di questo evento che spero rimanga nel nostro calendario per tanti anni – ha spiegato Claudio Filippi, volontario della Croce Rossa di Varese -Vogliamo condividere un momento di gioia, oltre che far conoscere tutti i servizi di cui si occupa la Croce Rossa: non siamo solo la sirena che suona nel momento del bisogno, vogliamo promuovere le nostre attività. Nelle precedenti edizioni il ricavato è servito ad acquistare alcuni defibrillatori, ma quest’anno ci sono esigenze diverse. Il ricavato sosterrà le attività socio-assistenziali del Comitato di Varese, Gazzada Schianno e Tradate della Croce Rossa Italiana. Per darvi qualche dato, nel 2021 la Croce Rossa di Varese ha consegnato 1500 pacchi contenenti beni di prima necessità a 160 famiglie composte da 500 persone di cui 130 minori”.

Dopo l’aperitivo offerto, la Croce Rossa organizza un pranzo a base di polenta con zola o cinghiale (offerto dall’Ambito Territoriale di Caccia n° 2 di Varese. Si tratta di capi abbattuti durante le azioni di controllo per la prevenzione dei danni da cinghiale in agricoltura), 10 euro a persona. Sarà possibile mangiare presso la sede o d’asporto. Per partecipare è necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo eventi@crivarese.it o telefonando al numero 3666454396.