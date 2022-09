Motori in Villa a Gazzada Schianno, quando la passione aiuta la ricerca

Auto e moto storiche hanno sfilato domenica 18 settembre a Villa Cagnola a Gazzada Schianno davanti ad un pubblico di esperti ed appassionati.

Galleria fotografica Gazzada Schianno, Motori e Sapori 2022 a Villa Cagnola 4 di 4

Una manifestazione collaudata che, dopo un periodo di pausa, è tornata ed è stata accolta con entusiasmo dagli esperti di motori. “Motori in Villa” è organizzata dal gruppo Amici della Formual1 in collaborazione con Aiutiamo la Paraplegia Club Regazzoni ONLUS ( https://www.clubclayregazzoni.it ) e Club Auto sportive legnanesi.

Grande affluenza in Villa Cagnola: a far bella mostra di sé nel giardino della villa, una cinquantina di auto sportive e la F1 Minardi del 1993.

«Alla manifestazione hanno preso parte circa 170 persone e grazie all’aiuto di tutti quelli che ci hanno sostenuto sono stati raccolti 8750,00 euro – spiega Antonello Ardizzone del gruppo Amici della Formual1 – Il denaro è stato devoluto al club ad Aiutiamo la Paraplegia Club Regazzoni ONLUS. L’associazione è stata costituita nel 1994 allo scopo di legare lo sport alla beneficenza e, di conseguenza, organizzare varie manifestazioni per soddisfare questa finalità. Da allora sono state organizzate varie occasioni con l’unico scopo di raccogliere fondi da destinare, come suggerito da Clay, all’Ospedale di Magenta, in particolare al reparto di uroparaplegia coordinato dal professor Michele Spinelli, all’interno del quale è nato un centro ricerca e sviluppo di nuove soluzioni per i paraplegici che nel corso degli anni ha dato ottimi risultati. Successivamente, anche altre realtà, soprattutto di natura assistenziale, hanno beneficiato dei contributi raccolti».