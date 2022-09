Muore schiacciato dal trattore, un’altra tragedia sul lavoro nel Comasco

Un’altra tragedia sul lavoro in un solo giorno nel Comasco. Questa volta a Sormano dove una agricoltore si è ribaltato con un trattore lungo la provinciale Piano del Tivano. L’incidente è avvenuto poco dopo le 14 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo, un’automedica e l’ambulanza.

Nonostante l’intervento della macchina dei soccorsi gli operatori non hanno potuto che constatare sul posto il decesso dell’uomo che si trovava alla guida, rimasto incastrato sotto la cabina del mezzo. Sono in corso le valutazioni per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Una tragedia che arriva a poche ore da un’altra drammatica scoperta. Poche ore prima a Moltrasio, sempre nel Comasco, due operai sono stati trovati senza vita all’interno della baracca di un cantiere.