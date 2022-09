Musica e festa in piazza Montegrappa: lunedì 26 si presenta la Openjobmetis Varese

La Pallacanestro Varese sceglie il cuore della Città Giardino per presentarsi ai propri sostenitori e lanciare il nuovo campionato di serie A. Il club biancorosso dà appuntamento in piazza Montegrappa lunedì 26 settembre (dalle 19) per una serata tra sport e spettacolo sotto la regia de “Il basket siamo noi”, il trust dei tifosi che supporta la società per questo genere di eventi e che ha appena rinnovato il proprio consiglio direttivo.

La presentazione della squadra sarà affidata a Margherita Zanatta, conduttrice televisiva e radiofonica ma anche figlia di Marino, il celebre “Zago” che con la grande Ignis vinse quattro scudetti e altrettante Coppe dei Campioni e che per diverse stagioni fu gm e presidente negli anni in cui Toto Bulgheroni era il proprietario. Con Margherita ci saranno il giornalista sportivo Francesco Pierantozzi e Ulisse Cervini, giovanissimo tifoso e socio del trust.

Dal punto di vista musicale, il dj set sarà curato da Tommaso Giana mentre sulla piazza ci sarà l’esibizione della Pallacanestro Varese Dance Crew, il corpo di ballo che si esibisce a Masnago durante le partite di campionato. Voce della festa lo speaker del palazzetto, Federico Pisanti, che accompagnerà la squadra sul palco e permetterà ai tifosi di conoscere i protagonisti della Openjobmetis 2022-23. Tra gli ospiti speciali, i bambini del minibasket e i ragazzi che fanno parte del settore giovanile di Varese Basketball, il marchio nato dopo lo storico accordo tra la Pallacanestro e la Robur et Fides.

Il consueto “abbraccio finale” (che non è stato possibile proporre in occasione del primo allenamento) concluderà la serata e permetterà ai tifosi di avere fotografie e autografi con gli uomini di Matt Brase che dal 2 ottobre proveranno a spingere Varese più in alto possibile nella classifica del campionato.