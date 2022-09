Musica e giovani artisti nella serata dei Giardini Estensi di Varese

Venerdì 16 settembre dalle 18 alle 24 il Comune di Varese organizza una serata musicale dedicata ai suoi giovani artisti. Dalla musica anni ’20,’ 30 e ’40 fino ad arrivare al modernissimo dj set.

«Si tratta del secondo evento che come politiche giovanili insieme l’assessorato alla cultura abbiamo organizzato, dando l’opportunità a giovani realtà varesine di portare eventi culturali – afferma Matteo Capriolo, consigliere comunale con delega alle Poliche giovanili -. Anche questa sera ci sarà stand up comedy, sold out, un evento importante e significativo che rende l’idea di come queste attività portino successo alla città di Varese».

La serata è organizzata con l’associazione Culturale Lancillotto, una realtà giovane varesina: «I giovani esistono, non sono solo consumatori ma anche produttori di cultura, – ha raccontato l’Assessore alla cultura Enzo Laforgia – Non si ferma qui la proposta dell’amministrazione, a breve avremo altri annunci».