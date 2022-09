Musica e storia nella “Valle dei tasti”: Orino, Azzio e Cuvio da vivere fra le note per un fine settimana speciale

Si potrebbe giustamente dire che la Valcuvia gode già di una tradizione internazionale per le tastiere. Dopotutto, in questa zona hanno dimora numerosi pianisti e organisti di altissimo livello, nonché una fabbrica d’organi di fama mondiale, attiva da quasi 200 anni. In un paesaggio così musicale, il weekend del 9-11 settembre vedrà la rassegna musicale MusiCuvia presentare una serie di concerti e visite dedicate agli strumenti a tastiera, alla loro musica, storia e persino alla loro costruzione. E in accordo con la filosofia alla base di MusiCuvia, l’offerta si articola in una gamma di generi musicali diversi, aprendo anche luoghi solitamente non accessibili al pubblico.

Il fine settimana inizia venerdì con un concerto di clavicordo, lo strumento meno conosciuto, più piccolo e anche più delicato di tutti, nella chiesa di San Rocco a Cuveglio, scelta apposta per la sua posizione appartata e silenziosa, nonché per le pregevoli opere d’arte ospitate al suo interno. Jovanka Marville, clavicembalista e clavicordista svizzera, ha studiato sia a Ginevra che a Zurigo, specializzandosi nel repertorio su strumenti dei secoli XVII e XVIII, e da allora ha tenuto conferenze in tutto il mondo. Il concerto comprende brani di Bohm, Bach, Haydn e Scarlatti.

Sabato ci si sposta lontano dall’ambiente del concerto per una immergersi in un inebriante mix di stagno, piombo, pino, pelle e mogano: la visita alla fabbrica d’organi Mascioni sarà l’occasione per condividere un’esperienza artigianale iniziata nel lontano 1829. La fabbrica, fondata da Giacomo Mascioni, ha da allora raggiunto fama mondiale con strumenti in paesi lontani fino al Giappone, oltre che in tutta Europa e in sedi prestigiose come il Duomo di Firenze, l’Istituto di Musica Sacra di Roma, la Sala delle Udienza in Vaticano, il Conservatorio di Parigi. In questi giorni, nella fabbrica di Azzio, sta prendendo vita un nuovo organo a tre manuali, di cui sarà possibile vedere dal vivo le parti in costruzione. Un’occasione unica per conoscere la progettazione degli organi, la lavorazione del legno e la fabbricazione di canne metalliche.

Una breve introduzione sulla storia dell’azienda precede il tour e, poiché il numero di visitatori è limitato, la prenotazione è assolutamente necessaria (a questo link). Subito dopo la visita e poco oltre la strada della fabbrica Mascioni, al Pub La Rambla di Orino ci sarà il tempo di fare una pausa informale davanti a un drink e uno spuntino in compagnia di alcuni organizzatori e musicisti di MusiCuvia, in attesa del concerto della sera.

Il Maestro Gianluca Libertucci non ha bisogno di presentazioni: organista nella Basilica di San Pietro in Roma, ha conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma sotto la guida di Luigi Celeghin, e si è ormai esibito in più di 46 paesi. Il suo concerto, alle 20.45, sull’organo Mascioni costruito in stile barocco nel 2016 presso il Convento di Sant'Antonio di Azzio – il vero luogo di origine della ditta Mascioni – è incentrato su Bach, Vivaldi e Frescobaldi ma con alcune deviazioni a sorpresa, a dimostrazione che un suono barocco può adattarsi anche alla musica più recente. Il primo concerto di domenica, alle ore 17.30, porta lontano dalla musica classica per condurci a New York negli anni ’30, agli albori del post-proibizionismo ed il speak-easy con intramontabili successi jazz dell’epoca di Fats Waller, come “Honeysuckle Rose”, “Dina” e “Rosette”, che rivivranno sotto le dita della pianista jazz britannica Holly Roberts che ha suonato al fianco di Joe Cocker e Will Gaines. È pianista in diverse sedi di Londra e si esibisce regolarmente a New York e New Orleans. MusiCuvia è un festival gratuito per tutti, grazie al sostegno e alla collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto, dell’Associazione Momenti Musicali, di cinque Comuni della Valcuvia nonché di aziende e sponsor privati. L’apericena di domenica pomeriggio alle 19 al Parco di Cuvio è quindi un’occasione per conoscere musicisti e organizzatori e anche soprattutto per scoprire il ruolo svolto dalla fondazione sul territorio. Dal parco, basta una breve passeggiata verso il Teatro Comunale dove il Maestro Adalberto Maria Riva, una figura ben conosciuta in Valcuvia e anche consulente culturale della zona da dieci anni, presenta la lezione-concerto “La Storia del Pianoforte”. È un breve ma esauriente racconto in musica e parole dell’evoluzione storica e tecnica dello strumento, dal delicato clavicembalo al potente pianoforte a coda di oggi, attraverso le opere di Scarlatti, Beethoven e Clementi, fino a Liszt, Brahms e le ricche ed evanescenti strutture di Claude Debussy.

Un affascinante viaggio nel tempo, attraverso suoni, colori, tecniche esecutive e costruttive, nelle mani di una guida esperta. Ecco dunque un mix di eventi per tutti e per tutti i gusti, dove la musica è protagonista assoluta, ma anche dove non mancano le occasioni di incontro, e senza dimenticare la buona cucina, in un week end che si inscrive in una grande e storica tradizione locale.

Qui di seguito un sunto del programma del fine settimana:

Venerdi 9 settembre alle ore 21 IL CLAVICORDO con Jovanka Marville Chiesa di San Rocco, Cuveglio

Sabato 10 settembre dalle ore 17 L’ARTE ORGANARIA, visita guidata alla ditta Mascioni Viale Vittorio Veneto 21, Azzio Prenotazione obbligatoria: https://docs.google.com/forms/d/16d2VZtRFQnmeju5e8c ADoTtT4TowawSe9La8ciK9FtY/edit info 3471493582; alle ore 19 APERICENA Pub La Rambla via San Lorenzo 62, Orino Prenotazioni 334 340 5735; alle ore 20.45 MAESTRO GIANLUCA LIBERTUCCI Chiesa del Convento di Sant’Antonio, Azzio.

Domenica 11 settembre alle ore 17.30 FATS WALLER & FRIENDS con Holly Roberts Teatro Comunale, Cuvio; alle ore 19.00 L’APERICENA con Fondazione Comunitaria del Varesotto Parco Comunale, Cuvio Prenotazioni 333 400 7156; alle ore 21 LA STORIA DEL PIANOFORTE con Adalberto Maria Riva Teatro Comunale, Cuvio Informazioni: www.musicuvia.com