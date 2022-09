“Navette, parcheggi e coordinamento con associazioni e volontari”, il piano di Allea per gli eventi di Angera

“Perché tutto riesca bene crediamo che sia indispensabile un coordinamento che anche questa volta ci sembra sia mancato”. L’indomani dell’evento Angera città della mongolfiera, la lista di opposizione Allea presenta alla cittadinanza e all’amministrazione il proprio piano per la gestione di manifestazioni importanti come quella andata in scena lo scorso weekend sulle rive del Lago Maggiore, dove migliaia e migliaia di turisti – locali e non – hanno voluto prendere parte, comportando anche disagi alla viabilità e al traffico cittadino.

«In questo ultimo fine settimana la città di Angera ha vissuto un evento capace di attrarre moltissime persone – commenta la lista guidata da Milo Manica e che comprende anche Giacomo Baranzini e Marcella Androni in consiglio comunale – Una grande occasione per gli esercizi commerciali e i ristoratori, oltre che un’opportunità per fare scoprire la nostra città».

Navette, parcheggi, raccolta di rifiuti e coordinamento. Non una serie di lamentele e polemiche, ma idee, già proposte in passato che finora, a detta della lista, «non sono state ascoltate». Questa la “visione di Allea”.

In primis, quel che serve per Allea, è rivedere il piano dei parcheggi, provando a cercare nuove soluzioni (una nuova area camper diversa dall’attuale ai campi da tennis sul lungolago) anche grazie al presidio di associazioni come la protezione civile, a cui spetterebbe poi il ricavato del parcheggio. Coordinamento che andrebbe esteso anche a “collaborazioni con altri comuni per l’impiego di forze di polizie e protezione civile” e, internamente, anche attraverso l’ausilio della Pro Loco, ente in grado di valorizzare il ruolo dei volontari.

«I responsabili dei parcheggi vanno connessi in modo da comunicare in tempo reale quanti posti restano liberi. Una volta riempiti i parcheggi è necessario fermare con i vigili le macchine che vogliono entrare sul lungolago e dirottare i turisti nei parcheggi più esterni, segnalati da cartelli posizionati nei giorni precedenti». A chi parcheggerà in posizione decentrata deve tuttavia essere garantito un sistema di trasporto per raggiungere facilmente l’evento attraverso navette o il noleggio di biciclette. «Tutto questo per sgravare il lungolago da auto in giro inutilmente a cercare parcheggio».

Altrettanto fondamentali dovrebbero essere la già menzionata segnaletica e la comunicazione, in particolare quelle affidata ai social network.

«I parcheggi e la viabilità vanno fatti conoscere con largo anticipo, usando tutti i canali social cittadini e costruendo un evento Facebook ufficiale dell’evento. I cittadini e i turisti devono essere informati per tempo su eventuali cambi di viabilità o possibili disagi. Non basta un post su Facebook ad evento iniziato, quando oramai la situazione è sfuggita di mano» conclude Allea, mostrando una serie di “lamentale social” raccolte dalle persone arrivate ad Angera per ammirare le mongolfiere. (nella foto sotto)

«Ciò che i commenti raccontano è emblematico e vorremmo non dover leggere più in futuro lamentele di questo tenore, dal momento che sono un pessimo biglietto da visita per la città. Per dover di cronaca segnaliamo che molti sono stati i commenti di soddisfazione sullo spettacolo, il lavoro da fare ora è quello di farsi trovare pronti per la prossima volta».