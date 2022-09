Nicolò Carucci in finale ai mondiali, eliminata Federica Cesarini

Federica Cesarini e Valentina Rodini, campionesse olimpiche in carica nel doppio pesi leggeri femminile, non saranno in gara per le medaglie ai Mondiali in corso di svolgimento a Racice, in Repubblica Ceca. La barca azzurra, che era approdata alle semifinali passando dai recuperi, ha chiuso quarta la propria regata che metteva in palio tre posti per la finalissima. (foto Perna/Canottaggio.org)

Appena due decimi di secondo hanno negato a Federica e Valentina l’ingresso nella prova più importante: il distacco minimo ha premiato la Svizzera dopo un testa a testa durato quasi metà regata, alle spalle di USA e Francia che hanno staccato i primi due pass. Che non fosse facile per le due lombarde questo mondiale lo si sapeva: i problemi fisici di Rodini nella prima parte di stagione non hanno consentito di effettuare una preparazione al meglio.

Inoltre la grande incertezza in questa categoria (è l’unica specialità olimpica dei pesi leggeri: qui convergono tutte le più forti) non concede molti margini neppure agli equipaggi più forti tra i quali c’è senza dubbio quello italiano. Nonostante tutto Cesarini e Rodini avevano ottenuto un bel bronzo ai recenti europei di Monaco di Baviera ma questa volta non sono riuscite a confermarsi: sfuma – almeno per ora – l’unico titolo che manca al doppio targato Varese-Cremona.

Chi invece avanza una candidatura forte sul podio mondiale è un altro portacolori della Canottieri Gavirate, Nicolò Carucci. Il 22enne milanese trapiantato sulle rive del lago di Varese ha vinto sia la batteria sia la semifinale con il quattro di coppia senior che comprende anche Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili. Gli azzurri hanno domato quest’oggi Gran Bretagna e Ucraina e ritroveranno anche queste imbarcazioni nella finalissima di domenica.

Come accaduto per Cesarini invece, la giornata odierna è stata fatale anche per gli altri varesotti impegnati con le barche olimpiche: disputeranno infatti la finale B sia Chiara Ondoli (quattro senza, 5°), sia Giovanni Codato-Paolo Comini sia Alice Codato-Linda De Filippis sui due senza senior (6° e 5°). A differenza di Cesarini però, le loro regate si sono concluse con distacchi maggiori rispetto alle qualificate.