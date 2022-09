Nikola Jokic fa “spesa” a Busto Arsizio: comprati all’asta due cavalli da trotto

Nella serata di domenica 12 settembre la Nazionale Italiana di Basket ha compiuto una grande impresa battendo agli ottavi di finale dei Campionati Europei la Serbia (leggi qui), una delle squadre favorite per la vittoria.

Leader in campo per la squadra serba è stato Nikola Jokic, 27enne cestista dei Denver Nuggets e due volte di fila Mvp (miglior Giocatore) della Nba; Domenica sera non sono bastati i suoi 32 punti per battere gli Azzurri di coach Gianmarco Pozzecco.

Jokic è però anche un grande appassionato di ippica, in particolare di trotto. E così, a poche ore di distanza da quella sconfitta, ha speso quasi 110.000 Euro per comprare due cavalli All’asta Selezionata Yearlings Trottatori in programma lunedì 12 e martedì 13 settembre al Centro Ippico Etrea di Busto Arsizio.

In particolare il fenomeno serbo ha comprato un maschio, Farid Mil per 54.000 Euro, e una femmina, Follia Wind (in foto) per 47.000 Euro.

Chissà che martedì le spese di Jokic a Busto Arsizio non possano proseguire con altri acquisti.