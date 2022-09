Non ce l’ha fatta il pedone investito ad Orino

Non ce l’ha fatta il pedone investito in via Europa ad Orino, sulla provinciale 39 che costeggia il comune in direzione di Cocquio Trevisago.

L’uomo, di 35 anni, è stato investito alle 18.45 di giovedì 1 settembre ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, ma le ferite riportate si sono rivelate subito troppo gravi ed è morto.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente oltre a un’ambulanza della Croce Rossa Italiana e l’elisoccorso da Como che ha trasportato la vittima all’ospedale, sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine.