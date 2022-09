“Non te ne andrai mai dai nostri cuori”, a Cocquio Trevisago l’ultimo saluto a Fabio Testino

“Un sorriso si è spento, è vero, ma l’amore vince sempre su tutto. Anche sulla morte”. Le parole del Vangelo secondo Giovanni pronunciate nell’omelia hanno accompagnato l’ultimo saluto a Fabio Testino. In decine e decine hanno assistito al rito funebre, con Fabio che sorrideva accompagnato dai fiori in una foto poggiata sul feretro, nell’ultimo saluto di un’intera comunità.

C’era tutta Cocquio Trevisago, e oltre, a riempire la chiesa di Sant’Andrea, località centrale del paese, con gente su buona parte del sagrato nel pomeriggio di giovedì 8 settembre. Ragazzi giovani e meno giovani. Perché Fabio era amato, benvoluto, sempre sorridente nel ricordo di quanti ne hanno celebrato l’amicizia nei momenti più belli della vita sparita in un attimo solo qualche giorno fa sulla strada provinciale che collega il paese (frazione Caldana), con Orino.

Un colpo contro il cofano dell’auto e un’esistenza volata via, oggi ricordata da tanti mazzi di fiori che cominciano ad appassire, lasciati su di un ramo di castagno all’imbocco di un sentiero che porta nel fitto del bosco. Fuori dalla chiesa, gli amici di sempre, e quelli che lo conoscevano anche solo di vista e che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta. Alla fine della cerimonia in chiesa un lungo applauso preceduto dai ricordi pronunciati da chi conosceva questo trentacinquenne tanto amato: “Eri sempre carico come una molla, e riuscivi a voler bene a tutti”, ha ricordato un cugino, “Fabio, non te ne andrai mai dai nostri cuori”.